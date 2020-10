Madagascar: Zafy Albert - Entrée à titre posthume au « Kianjan'ny Demokrasia »

Le 16 janvier 2012, Ambohijatovo était un site ... interdit

13 octobre 2017 - 13 octobre 2020. Le troisième anniversaire de la mort du père de la ... Troisième République sera marqué par une stèle à l'effigie de l'ancien président érigée dans l'enceinte du jardin d'Ambohijatovo.

De son vivant, il n'avait eu de cesse de réclamer la réouverture du « Kianjan'ny Demokrasia ». Le 16 janvier 2012, il avait même bravé la mise en garde d'un certain Général Richard Ravalomanana contre toute tentative de tenir un meeting non autorisé à Ambohijatovo. La Préfecture de Police et la mairie de la Ville d'Antananarivo avaient effectivement refusé de donner une autorisation au « père de la Démocratie » qui descendit malgré tout sur le site... interdit où il essuya les grenades lacrymogènes des forces de l'ordre.

Statue. 8 ans et 9 mois après ces échauffourées qui avaient fait deux blessés dans les rangs des manifestants, le Prof. va entrer à titre posthume à Ambohijatovo. Sa statue en pierre et non pas de cire comme au musée Grévin, trônera à l'endroit baptisé « Kianjan'ny Demokrasia » le 17 janvier 2009 par le maire de Tana de l'époque, Andry Rajoelina. Ce dernier va d'ailleurs présider la cérémonie du 13 octobre 2020 qui recevra officiellement l'aval de la Ville d'Antananarivo ce vendredi à travers une délibération du Conseil municipal. Parmi les personnalités invitées à la cérémonie d'inauguration prévue dans la matinée, figurent les anciens présidents de la République. L'occasion d'honorer la mémoire de celui qui avait fait de la réconciliation nationale son cheval de bataille.

Parcours. Une exposition de photos sur le parcours politique de Zafy Albert se tiendra au jardin d'Ambohijatovo du 13 au 18 octobre. Il y aura également, sur place, une série de conférences sur les thèmes de la Démocratie, de la Réconciliation nationale et de la Décentralisation. Avec pour conférenciers respectifs Dr. Joseph et Gilbert Raharizatovo ; Marcelline du CRN et Rasolo André ; Betiana Bruno et Tabera Randriamanantsoa. Pour sa part, Serge Zafimahova reviendra sur l'empêchement du premier président de la Troisième République. Le FFKM qui joua un rôle important dans l'avènement de l'homme au chapeau de paille, dirigera l'office religieux organisé à l'occasion du troisième anniversaire de la disparition du « père de la Troisième République » le 13 octobre prochain. Juste à la veille de la commémoration de l'an 62 de la Première République.