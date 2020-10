Egypte: Le pays préside la première session du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine

La première session du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est tenue aujourd'hui, mardi, sous la présidence égyptienne pour le mois d'octobre.

L'ambassadeur Ossama Abdel Khaleq, représentant permanent de l'Égypte auprès de l'Union africaine, a présidé une séance publique pour commémorer le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le programme pour les Femmes, la paix et la sécurité.

L'Envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, et nombre de partenaires internationaux, d'organisations des Nations Unies et d'organisations de femmes en Afrique, ont participé à la session.

M. Abdel Khaleq a souligné l'importance de la perspective continentale et régionale dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda international pour les femmes, la paix et la sécurité, ainsi que l'importance de cet agenda pour la politique africaine de reconstruction et de développement post-conflit et ses activités opérationnelles attendues par le biais du Centre de l'Union africaine au Caire.