Egypte: Le pays tient à renforcer la coopération commerciale avec la Corée du Sud

L'Egypte tient à renforcer la coopération commerciale avec la Corée du Sud, à tirer profit de ses expériences distinguées et à la transférer à l'industrie égyptienne, a déclaré mardi la ministre du Commerce et de l'industrie, Névine Gamea lors d'une rencontre avec le nouvel ambassadeur de Corée du Sud au Caire, Hong Jin-wook.

Elle a souligné la volonté de l'Egypte de profiter de l'expérience sud-coréenne dans le domaine du développement du secteur des micro, petites et moyennes entreprises.

La ministre a noté que le volume des échanges commerciaux entre l'Egypte et la Corée du Sud avait atteint 1,595 milliard de dollars l'année dernière, précisant que les principaux échanges couvraient les produits d'industries mécaniques, électroniques, médicales et chimiques, les meubles, le prêt-à-porter et les engrais.

Elle a indiqué que les investissements coréens en Egypte s'élevaient à près de 570 millions de dollars dans 181 projets dans les domaines de l'industrie, des services, de la construction, des communications, des technologies de l'information, du tourisme et de l'agriculture.

Pour sa part, le nouvel ambassadeur sud-coréen au Caire a affirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération économique, commerciale, industrielle et d'investissement avec l'Egypte dans la période à venir, notant que les entreprises coréennes considèrent le marché égyptien comme l'une des destinations d'investissement les plus importantes au Moyen-Orient et en Afrique.

M. Jin-wook a salué les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour lutter contre la propagation de l'épidémie du coronavirus, en particulier son soutien à l'économie, aux fabricants et aux exportateurs égyptiens ainsi que la protection de la main-d'œuvre et le maintien du taux d'emploi dans le domaine industriel.

"Tous les indicateurs internationaux indiquent que l'économie égyptienne suit la bonne voie, ce qui contribuera à attirer davantage d'entreprises coréennes sur le marché égyptien", a-t-il conclu.