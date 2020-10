Egypte: Al-Sissi se réunit avec le conseiller présidentiel des affaires financières

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le conseiller du Président de la République des affaires financières le major-général Mohamad Amine.

Selon le porte-parole de la Présidence de la République, la réunion a porté sur la présentation des activités du Fonds " Tahya Masr / Vive l'Égypte" et les plans futures de ses projets.

Dans ce contexte, le major-général Moahamd Amine a passé en revue l'ensemble de l'activité et le rôle central du Fonds au cours de ces dernières années en tant que collaborateur des efforts de l'État dans tous les domaines et en maintenant le travail communautaire en coopération avec les organismes gouvernementaux, les organisations de la société civile et le secteur privé. On remarque un saut qualitatif dans le niveau de performance des services fournis aux familles les plus vulnérables et des services communautaires globales pour un ensemble intégré de projets.

En plus d'utiliser des outils flexibles et modernes pour financer des projets pour les jeunes et les femmes.

A cet égard, le Président a dirigé le développement des activités du Fonds "Tahya Masr / Vive l'Égypte" en permanence dans les domaines des soins de santé, du soutien social, du développement urbain et de l'autonomisation économique. Ainsi que le soutien à l'éducation et à la formation, et la gestion des catastrophes et des crises, et d'autres domaines touchant la vie quotidienne des citoyens.