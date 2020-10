Egypte: Entretien du Président avec le PM et le ministre des Finances sur le développement du système douanier

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni avec le premier ministre le Dr. Mostafa Madbouly, le ministre des finances le Dr. Mohamed Maait et le vice-ministre des finances du Trésor public le Dr. Ihab Abo Eich.

Selon le porte-parole de la Présidence de la République, la réunion a porté sur la présentation du plan de développement global du système douanier au niveau de la République.

De sa part, le Président a dirigé que la stratégie de développement du système douanier se concentre sur la gouvernance du processus d'exportation et d'importation vers et depuis l'État, tout en simplifiant les procédures documentaires, en raccourcissant le temps des procédures de dédouanement et en intégrant ces efforts à la chaîne moderne de ports dont l'Égypte a bénéficié aux mers Rouge et Méditerranéen.

M. le Président a également exigé que les ports soient dotés de laboratoires de test intégrés reliés électroniquement aux différentes autorités compétentes, tout en élaborant des indicateurs et des normes clairs pour mesurer les performances afin de déterminer le degré de compatibilité avec les objectifs fixés.

D'autre part, le ministre des Finances a passé en revue les étapes opérationnelles les plus importantes pour développer le système douanier, y compris le développement de l'Autorité des douanes et de ses centres logistiques, en coordination avec toutes les agences étatiques impliquées dans ce cadre.

Soulignant que l'opération d'essai initiale du nouveau système commencera après deux mois, de sorte qu'il sera développé progressivement jusqu'à son achèvement dans l'année prochaine.

Le Dr. Mohamad Maait a également présenté les axes stratégiques sur lesquels repose la restructuration de l'Autorité des douanes, qui consiste principalement à développer l'infrastructure technologique et à automatiser les procédures en reliant les points de douane à travers le pays à travers un système de guichet unique.

En plus de renforcer le contrôle interne et la gouvernance au sein de ces points de vente en utilisant des technologies modernes telles que le matériel de filtrage et les appareils de suivi électroniques.

En plus de développer les cadres humains, d'élargir les programmes de formation et de développer l'Institut national de formation douanière. Outre, de rédiger un nouveau cadre législatif suivant le rythme des pratiques mondiales dans le domaine du commerce international, assure la mainlevée facile des marchandises et renforce les sanctions pour les fraudeurs.

Source : Presidency.eg