Sierra Leone: Kallon - "Je n'ai pas de regrets"

Depuis plus de 20 ans, Mohamed Kallon écrit l'histoire, fait des merveilles pour lui-même et son pays. Il vient d'obtenir sa Licence UEFA PRO en Italie, devenant ainsi le premier Sierra léonais à obtenir la certification d'entraîneur d'élite.

Outre son dernier diplôme d'entraîneur, l'ancien attaquant de l'Inter Milan et de Monaco peut également se vanter d'avoir les licences A et B de la CAF et de la Fédération américaine de football.

Kallon, qui fête ses 41 ans aujourd'hui, a enregistré 35 sélections avec les Leone Stars dont il a été le capitaine pendant sept ans, marquant 14 buts, un record national.

Au cours de sa carrière longue de 20 ans, il a arboré les couleurs de 17 clubs parmi lesquels l'Inter Milan, Monaco et son propre club, le FC Kallon à Freetown.

Le point culminant de sa carrière en club a été la saison 2001-2002 pendant son séjour à l'Inter Milan où il a marqué neuf buts en 29 matchs et terminé la saison en tant que deuxième meilleur buteur de son club.

En 2005, il remporte le titre de la Ligue des Champions de l'AFC avec l'équipe saoudienne Al-Ittihad, obtenant le soulier d'or du tournoi et devenant ainsi le premier Sierra-Léonais à établir cette marque. Il a pris sa retraite en 2016.

Kallon a bâti un héritage permanent en Sierra Leone avec la création de son propre club, le FC Kallon. Cela a créé des opportunités de carrière pour les footballeurs, mais aussi d'innombrables emplois pour les fans purs et durs qui gèrent la sécurité, la restauration et le marketing.

Le club a terminé deuxième de la Premier League sierraléonaise 2019 et a représenté la Sierra Leone dans les compétitions interclubs africaines.

Au micro de CAFOnline.com, Kallon revient sur son parcours footballistique à la fois en tant que joueur et entraîneur ainsi qu'en tant que propriétaire de club.

Comment avez-vous démarré votre aventure footballistique ?

J'ai commencé à jouer dans les rues de Freetown pour m'amuser après l'école, comme tous les autres enfants de l'époque. J'ai joué pour mon équipe scolaire au niveau primaire, et quelques années plus tard, j'ai été promu pour rejoindre l'équipe secondaire.

«Old Edwardians», l'équipe de première division de l'école où j'ai bénéficié d'un certain nombre de privilèges en tant que jeune joueur qui marquait des buts. Avant d'avoir l'opportunité d'aller au Liban et de rejoindre Al-Tadamon Sour en 1994.

Vous aviez 14 ans et étiez encore à l'école lorsque vous avez signé pour Al-Tadamon Sour. Qu'est-ce qui vous différenciait des autres joueurs à cette époque ?

Oui, j'étais en cinquième, mais j'avais envie de montrer mon talent sur une plus grande scène car l'opportunité à l'époque de jouer à l'étranger était très rare.

Les offres venaient principalement de Suède, alors quand j'ai eu l'offre de jouer au Liban alors que certains de mes amis étaient déjà en essais en Suède, je me suis dit qu'il était temps pour moi d'exceller.

J'ai accepté l'offre qui m'a fait ensuite déménager et jouer en Suède, Italie, Suisse, France, Arabie Saoudite, Grèce, Emirats Arabes Unis, Chine et Inde.

Buteur régulier, quelle a été votre motivation ?

J'ai l'ambition de toujours réaliser mes rêves. La raison pour laquelle je persévère pour réussir est que je sais que «le travail acharné apporte le succès». De plus, je viens d'une famille aimant le football. Mes frères aînés Musa et Kemokai Kallon étaient des joueurs très admirables.

Ils me conseillaient généralement de faire plus et chaque fois que je les regardais jouer, j'étais super motivé pour m'entraîner plus dur; et dans le stade, ils me conseillaient de jouer de manière à ce que les supporters me motivent. Marquer à chaque match pour gagner est devenu mon objectif principal.

D'où vous vient le surnom "Wonder Boy" ?

J'ai marqué contre le Congo lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en 1995, et de ce match est né le nom de "Wonder Boy".

Nous avions battu le Congo 2-0, et le magazine «Africa Soccer» avait mis à sa une «Wonder Boy». Depuis lors, ce nom est resté.

Pourquoi avez-vous pris votre retraite alors que beaucoup pensaient que vous étiez encore apte à jouer?

Je traînais une vielle blessure que j'avais réussi à contourner pour mes fans et l'amour du jeu. En Chine, en Inde et même lorsque j'ai joué contre Sao Tomé-et-Principe lors des éliminatoires de la CAN 2015 à Freetown, j'avais très mal.

Donc, j'ai pensé que 2016 était le bon moment pour moi de prendre ma retraite et de me concentrer sur la transformation de jeunes joueurs, le développement de mon club, le football amateur et les entraîneurs de base dans mon pays.

Quel moment considérez-vous comme le plus décevant de votre carrière ?

Aucun. Je n'ai pas de regrets parce que je suis le genre de personne qui «pense à travailler pour réussir» et que je considère tout le monde avec qui j'ai travaillé ou que je rencontre comme une motivation.

Pourquoi «Kallon Group of Companies» ?

En tant qu'enfant moins privilégié de Kenema, dans la région orientale de la Sierra Leone, qui a lutté pour survivre il y a une trentaine d'années, je ressens la douleur des moins privilégiés.

Je voulais également trouver un moyen durable de redonner à ma nation en montrant ma reconnaissance aux enfants de tous ceux qui m'ont soutenu pour devenir la personne que je suis aujourd'hui.

Ainsi, alors que j'étais basé à l'étranger, j'ai créé le «Kallon Group of Companies» qui comprend un studio d'enregistrement, une station de radio, une académie de football et des magasins de sport.

Après la licence UEFA Pro, quelle est la prochaine étape ?

Cela fait six ans que je poursuis ce long et brillant parcours d'entraîneur, je remercie Dieu Tout-Puissant et ainsi que ma femme et mes enfants, mon frère aîné Musa, toute la famille Kallon et tout le monde de m'avoir soutenu jusqu'à présent.

Mon objectif maintenant est d'être avec ma famille et de me préparer à répondre aux appels de potentiels clubs, tout en visant à continuer à redonner à mon pays, à inspirer les autres et à m'inscrire à un diplôme supérieur hors entraînement.