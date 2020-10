Angola: La BNA organise la première vente aux enchères de devises à terme

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) organise mercredi (07), la première vente aux enchères de devises à terme, avec une disponibilité de 25 millions de dollars US, avec règlement effectif en D + 30.

La vente aux enchères, selon la note de la Banque centrale parvenue à l'Angop, sera ouverte à la participation de toutes les banques commerciales, dans les mêmes conditions applicables aux enchères de devises en cours.

Avec l'introduction des enchères à terme, la Banque centrale cherche à rendre le marché des changes plus prévisible et à contribuer à l'évolution éclairée du taux de change.

"Cette initiative instaure ainsi la pratique de former et d'utiliser les taux de change futurs et d'établir un marché des contrats à terme sur devises dans le système financier angolais", lit-on dans le document.

Dans la note, la BNA garantit que les banques commerciales seront mieux à même de négocier des ventes échelonnées à leurs clients, transmettant ainsi une plus grande sécurité au marché en ce qui concerne la disponibilité de la monnaie étrangère ainsi que le taux de change applicable, servant ainsi à atténuer le risque de change dans les opérations de change, en particulier dans les opérations de commerce extérieur.