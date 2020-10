Mali: Libération éspérée pour Soumaïla Cissé après des mois de captivité

Les islamistes auraient libéré l'opposant malien après l'avoir retenu en otage pendant plus de six mois. Sophie Pétronin, otage française, a elle aussi été libérée.

Le chef de file de l'opposition malienne, 70 ans, qui a été enlevé alors qu'il faisait campagne à l'approche des élections législatives, serait monté à bord d'un avion dans le nord du Mali avec l'humanitaire française Sophie Petronin. Le vol en provenance de la région de Kidal se dirigeait vers Gao puis sur la capitale, Bamako, selon une source gouvernementale qui a requis l'anonymat.

Une trentaine de djihadistes ont été sortis de prison lundi et mardi, après plus d'une centaine pendant le weekend, pour tenter d'obtenir la libération de Sophie Pétronin et Soumaïla Cissé.

Soumaïla Cissé est la personnalité nationale la plus éminente kidnappée au Mali depuis que les rébellions indépendantistes et jihadistes de 2012 ont plongé le pays dans une crise sécuritaire profonde.

La spirale des violences a causé, avec les tensions intercommunautaires, des milliers de morts civils et militaires, malgré le déploiement de forces françaises et internationales, et s'est propagée au Burkina Faso et au Niger voisins. Le sort de M. Cissé a constitué un des cris de ralliement de la contestation de plusieurs mois contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta.

Ce dernier a fini par être renversé par un putsch le 18 août. Les colonels qui l'ont déposé contrôlent la transition politique qu'ils ont eux-mêmes organisée et qui doit ramener les civils au pouvoir sous 18 mois.

Après la formation d'un gouvernement lundi, dans lequel les militaires conservent des postes stratégiques, les Etats ouest-africains ont salué mardi les "avancées notables vers la normalisation constitutionnelle" et décidé de lever les sanctions qu'ils avaient imposées au Mali après le coup d'Etat.

Au moins huit autres otages occidentaux resteraient détenus au Sahel. L'une des vidéos de 2018 dans laquelle apparaît Mme Pétronin montre par ailleurs aussi une religieuse franciscaine colombienne, Soeur Gloria Cecilia Narvaez, enlevée en 2017, qui aide la Française à boire ou essuie délicatement son visage.