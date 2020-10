Maroc: Covid-19 aux Canaries - La culture dans l'œil du cyclone

Las Palmas — En perpétuelle effervescence pendant toute l'année, l'art et la créativité sont mis en mode off depuis mars dernier aux Iles Canaries, connues pour leur tradition artistique et culturelle qui s'érige en tant qu'attraction touristique.

Fortement mis en péril avec la crise sanitaire qui a engendré une suspension ou une annulation complète des activités, des spectacles et des prestations depuis sept mois, le secteur culturel étouffe et lance un appel aux pouvoirs publics pour la mise en place de mesures dédiées de soutien.

Les pertes du secteur, qui représente 3,2% du Produit intérieur brut (PIB) de l'archipel, sont estimées à 2,5 millions d'euros en sept mois.

Depuis le début de la crise sanitaire, plus de 208 évènements culturels, programmés par 79 compagnies, ont été annulés, suspendus ou reportés, soit environ quatre par compagnie et par mois. De même, 101 actions culturelles externes ont été annulées, suspendues ou reportées.

Les pertes des groupes de production et d'interprétation s'élèvent à plus de 30.000 euros pour chaque compagnie entre mars et juillet, outre les dépenses mensuels et les charges du fonctionnement.

Ces données n'incluent pas les éventuels contrats à court terme pour les expositions, ce qui augmente le manque à gagner du secteur.

Face à cette cette situation préoccupante, les professionnels tirent la sonnette d'alarme et dressent un tableau sombre d'un secteur qui s'enlise dans une crise inédite. Ils pointent du doigt les conséquences de la crise sanitaire, mais aussi la gestion politique « néfaste » en matière culturelle du gouvernement régional.

Selon les données fournies par Replica et Pie de Base, les deux associations culturelles les plus importantes des îles Canaries, regroupant 79 compagnies de la communauté autonome, cette crise sanitaire menace les revenus de plus de 27.000 personnes qui dépendent directement ou indirectement de ce domaine qui comprend le théâtre, la danse et la musique.

Cette situation a épuisé la patience des professionnels de l'art après six mois d'incertitude, de protocoles sanitaires variables, de restrictions incompréhensibles, d'aides économiques qui n'arrivent jamais et, surtout, de la passivité ou du manque de sensibilité du gouvernement des Canaries, estiment les deux associations, qui déplorent le manque de visibilité des services compétents pour venir en aide du secteur.

De même pour les gestionnaires culturels et distributeurs d'arts du spectacle qui reconnaissent que ces mois ont été très durs pour tous les secteurs, personne n'en doute. Aux yeux de Mikal Rodríguez Martín, distributeur culturel, la création et la production du secteur culturel traversent à nouveau une période difficile, et malheureusement pire que celle de 2008.

"Depuis quelques mois, nous nageons contre-courant. L'aide annoncée en fanfare n'arrive pas ; les délais que nous pouvons utiliser pour faire face à la situation arrivent à leur terme ; l'administration, bien qu'elle semble le vouloir, ne fait pas ce dont le secteur a besoin. Nombreux sont ceux qui se retrouvent dans l'incertitude de se réinventer, de se recycler ou simplement de survire », a-t-il réclamé, dans des déclarations rapportées par les médias locaux.

Face à ces accusations, le département chargé de la culture du gouvernement des Canaries a décidé de mettre en place une batterie de mesures immédiates d'une valeur de 2,6 millions d'euros pour soutenir le secteur culturel de l'archipel face à la crise provoquée par le coronavirus.

Ainsi, il lancera un appel à projets créatifs dans tous les domaines de la culture et un autre appel spécifique pour les arts plastiques et visuels, auquel s'ajoutera une ligne de subventions pour les frais de fonctionnement et l'annulation d'activités.

"Nous avons dû réadapter certaines des actions prévues afin d'obtenir cette aide de notre propre budget, mais cela ne signifie pas que nous allons renoncer à continuer à encourager et à promouvoir la culture une fois la crise sanitaire surmontée. Nous ne permettrons pas que soient commises les mêmes erreurs qu'en 2008", explique le département canarien de la Culture.