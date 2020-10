Algérie: La prise en charge des zones d'ombre vise la fixation des populations et la création d'activités

Annaba — La promotion des zones d'ombre, leur mise à niveau et la prise en charge des préoccupations de leur population relève d'une "politique éclairée et avisée devant permettre la fixation des habitants dans leurs régions d'origine et la création d'activités productives", a souligné mardi à Annaba le conseiller du président de la République, chargé de suivi des régions d'ombre, Brahim Merad.

"La prise en charge des préoccupations urgentes et nécessaires des populations en matière d'AEP, en énergie, le désenclavement, la promotion des conditions de scolarisation et de transport et l'élimination des facteurs des dangers naturels permettront d'assurer une mise à niveau du cadre de vie des habitants des zones d'ombre et la mise en place des conditions et mécanismes susceptibles de créer des activités productives dans ces régions lointaines", a précisé M. Merad, au cours d'une visite de travail dans des régions d'ombre de cette wilaya situées à Chétaibi, Triât, et Séraidi.

La mise à niveau est susceptible également de permettre à ces régions de rejoindre l'élan du développement tout en offrant l'opportunité aux habitants de ces zones de devenir un partenaire effectif du dynamisme économique du pays, a souligné M. Merad, rappelant que la mise en place des conditions pour une vie décente dans les régions d'ombre à travers les différentes opérations de développement, constitue "une priorité" pour le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui veille à sa concrétisation sur le terrain.

Ces opérations décidées dans le cadre du développement des zones d'ombre permettent l'amélioration de la qualité de vie d'environ 9 millions de citoyens vivants dans ces zones, a ajouté M. Merad, affirmant que l'année 2021 verra la mobilisation de davantage de financement pour la concrétisation des opérations de développement nécessaires à la promotion de ces régions.

Dans la même région, M. Merad a visité un stade de proximité et le projet de raccordement de la localité au réseau du gaz naturel avant de se rendre à la localité Zegaâ où il a inspecté un projet d'extension d'une ligne électrique de 7,4km pour le renforcement de la zone en énergie électrique.

Le conseiller du président de la République, chargé de suivi des régions d'ombre, saluant les efforts déployés pour la prise en charge des préoccupations des habitants des zones d'ombre de Chetaibi notamment celle situées en régions montagneuses, a affirmé la mobilisation de davantage d'appui financier pour la concrétisation des opérations du développement et de relance notamment dans les domaine agricole.

Il a appelé les jeunes, issus de ces régions à réfléchir à la création d'activités productives en rapport avec les potentialités de la région notamment dans l'élevage et l'agriculture.

M. Merad poursuivra sa visite mercredi à Annaba en se rendant aux zones d'ombre des communes de Teriaât, Séraidi et El Eulma.