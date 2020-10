Algérie: Rezig - Certificat de conformité pour tout produit mis sur le marché pour les 5 prochaines années

Boumerdes — Aucun produit importé ou de fabrication locale ne sera mis sur le marché national sans l'obtention d'un document ou d'un certificat de conformité, et ce pour les cinq prochaines années, a annoncé mardi depuis Boumerdès, le ministre du Commerce, Kamel Rezig.

Le ministre qui intervenait lors d'une rencontre avec les opérateurs économiques et les commerçants dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya, a affirmé qu'"un travail est en cours afin de modifier et actualiser les textes juridiques dans l'objectif d'interdire la mise sur le marché, pour les 5 prochaines années, de tout produit d'importation ou de fabrication locale ne possédant pas de document de conformité.

Indiquant que le travail a été déjà entamé à travers des commissions spécialisées pour revoir et créer une nouvelle cartographie de tous les laboratoires publics et privés répartis à travers le pays et qui auront la charge de procéder à des analyses sur les produits qui seront mis sur le marché, le ministre du Commerce a fait savoir que le secteur disposait actuellement de 54 laboratoires qui s'ajoutent à un nombre de laboratoires relevant des secteurs public et privé.

En vue de permettre à ces laboratoires d'effectuer les analyses, le contrôle et l'homologation des produits, M. Rezig a fait état de la présentation, en 2020, de 8 laboratoires aux fins d'obtention d'accréditation par l'organisme Algerac, qui est un laboratoire d'analyses ayant obtenu une reconnaissance internationale et spécialisé dans l'accréditation des laboratoires, ainsi que 8 autres laboratoires pour l'année prochaine 2021, et ce jusqu'à ce que ces laboratoires soient tous accrédités.

A ce propos, le ministre a fait état de l'ouverture d'un atelier spécialisé dans la conception de fiches techniques pour chaque produit à mettre sur le marché national, rappelant la mise en place, lors des huit premiers mois de l'année en cours, de 128 fiches techniques ou normes concernant des produits alimentaires de large consommation, en attendant la réalisation de 300 autres fiches techniques devant être réalisées l'année prochaine concernant des milliers de produits.

Ces 128 fiches techniques ou normes seront rendues publiques d'ici à la fin de l'année en cours, sous forme de manuel ou de guide à distribuer aux laboratoires afin de s'y référer à chaque opération de contrôle de conformité.

Au chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, le ministre a inauguré le Centre local du Registre de commerce, avant de s'enquérir de système du e-paiement dans un centre commercial au centre-ville, puis d'un laboratoire spécialisé dans les expertises et contrôle qualité. Il a, ensuite, tenu une rencontre avec des opérateurs économiques et des représentants du mouvement associatif.

Dans la commune de Kharouba, le ministre a inspecté une société privée exportatrice de Biscuit et Chocolat, avant de visiter un autre établissement privé de produits de beauté à Ouled Moussa.

Au terme de sa visite, le premier responsable du secteur du Commerce a inauguré l'Inspection régionale du Commerce dans la commune de Khemis El Khechna.