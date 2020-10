Algérie: Foot-Matchs amicaux - "Je cherche la difficulté pour progresser"

Alger — L'entraîneur national Djamel Belmadi a expliqué son choix d'affronter le Nigeria et le Mexique lors des matchs amicaux d'octobre par la "qualité" de ces deux adversaires, dont le "caractère" lui permettra de progresser sur les différents aspects.

"L'idée est de trouver de la difficulté et d'avoir des adversaires qui vont nous causer des problèmes. Le fait d'avoir des soucis nous pousse à les résoudre et ça aide à progresser. C'est quelque chose que je partage à fond et c'est mon expérience qui nous fait dire ça. On cherche toujours des adversaires de qualité, avec tout le respect qu'on doit pour le reste des équipes", a indiqué mercredi le coach national en conférence de presse virtuelle, à partir de Villach (Autriche).

"On aurait pu en quelques jours opter pour des sélections footballistiques peut-être moins d'envergure avec des matchs faciles, mais nous avons choisi ces équipes-là qui ne sont pas à présenter. Le Nigeria est une équipe qui a pris part à la dernière édition de la Coupe du monde de Russie et elle est bien positionnée au classement (Fifa) des nations. Nous avons eu l'occasion de la défier en demi-finales de la dernière Coupe d'Afrique des nations et c'était compliqué", a rappelé Belmadi.

Interrogé sur la sélection du Mexique, Belmadi juge que cette équipe de la zone CONCACAF, coachée par l'Argentin "Tata" Martino, arrive en pleine confiance, espérant que la confrontation soit à la hauteur.

Et de répéter : "Je cherche des matchs difficiles et compliqués car tout simplement, je cherche la progression. J'estime que la progression d'une équipe passe par ce genre de confrontations pour voir comment elle réagit. On espère que ce sera une grande opposition et qu'on sera à la hauteur".

La sélection nationale du Mexique, qui reste sur 17 rencontres sans défaite, va affronter son homologue néerlandaise mercredi soir à Amsterdam, pour son premier match amical.

La confrontation entre le Mexique et l'Algérie sera la deuxième dans l'histoire des deux sélections, après celle de 1985 dans le cadre d'un tournoi quadrangulaire préparatif à la Coupe du monde-1986. Les "Aztèques" l'avaient alors emporté 2-0 à Mexico.

Les locaux ne sont pas suffisamment prêts

Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a justifié l'absence des joueurs locaux dans le groupe appelé à défier le Nigeria et le Mexique en amical, respectivement les 9 et 13 octobre en Autriche et aux Pays-Bas, par leur méforme due à la longue période d'arrêt imposée par la pandémie de coronavirus.

Belmadi a fait confiance à une liste de joueurs évoluant exclusivement en Europe, vu que le championnat d'Algérie est à l'arrêt depuis mars dernier.

"Le public algérien sait très bien que les joueurs locaux ne se sont pas entraînés à cause de la situation sanitaire. La réponse est claire, ils ne sont pas prêts surtout que le championnat n'a pas débuté", a-t-il insisté.

Pour rappel, le dernier match des hommes de Djamel Belmadi remonte au 18 novembre 2019 à Gaborone face au Botswana (éliminatoires CAN-2021/victoire 1-0).