Gabon: Panthères du Gabon - Et si on élargissait le groupe ?

Le sélectionneur national Patrice Neveu est confronté à une situation très compliquée depuis la convocation des 23 joueurs retenus pour disputer la rencontre amicale face au Bénin le 11 octobre prochain. Plusieurs joueurs se sont vus refuser l'entrée au Portugal par les différentes ambassades lusitaniennes des pays où ils évoluent. Résultats, plusieurs défections en plus des joueurs blessés.

Ils sont au total 8, en plus de Missi Mezu, qui ne prendront pas part au match face au Bénin le 11 octobre prochain à Lisbonne. Si certains ont déclaré forfait pour raison de blessures, c'est le cas de Pierre-Emerick Aubaméyang, Mario Lémina, Johann Obiang et Louis Ameka Autchanga, l'autre groupe qui comprend André Biyogo-Poko, Gilchrist Nguéma, Jean-Noël Amonome et Lévy Madinda rencontre des situations administratives très difficiles.

En effet, ces joueurs se sont vus refuser le visa d'entrée au Portugal, dans la mesure où les nouvelles restrictions de lutte contre la pandémie actuelle dans cette partie de l'Europe s'appliquent à certains pays, dont ceux où évoluent nos internationaux. Gaétan Missi Mezu, convoqué pour remplacer le capitaine Pierre-Emérick Aubaméyang, n'a pas été libéré par son club qui déclare que la convocation de son attaquant est « hors délais ». Jean-Noël Amonome a vu son titre de séjour en Afrique du Sud expiré.

Voici autant de défections qui devraient pousser le sélectionneur à réfléchir sur la composition prochaine d'un groupe beaucoup plus élargi, afin d'éviter ce genre de désagrément qui ne lui donne pas la possibilité de travailler comme il le souhaite. A l'instar de certaines sélections dans le monde qui convoquent souvent entre 25 et 30 joueurs, le Gabon doit pouvoir s'aligner vers ce modèle pour donner une autre ossature à son groupe, et une profondeur de banc ne serait-ce qu'en terme de nombre. Heureusement que les Panthères ne livrent qu'un seul match amical.