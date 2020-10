Congo-Brazzaville: La poste - Reprise des activités après la grève

Paralysée par une grève des agents ayant duré plus de deux semaines, la Société des postes et de l'épargne du Congo (Sopéco) ré-ouvre ses portes ce mercredi 10 octobre, en présence du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon juste Ibombo qui, par la même occasion, a effectué une visite des locaux.

Lancée depuis le 23 septembre dernier suite aux multiples révendications des agents et cadres de la Sopéco, notamment le non- paiement de vingt mois de salaires, une partie du personnel a repris avec les activités au sein de la structure. A cet effet, le ministre en charge des Postes, Léon juste Ibombo, a invité tous les postiers à regagner leurs postes. « J'invite tous les postiers à l'aune de la célébration de notre journée mondiale de la poste, commémorée le 9 octobre de chaque année, à revenir au travail. Cela permettra à notre structure de continuer à exister et d'assurer son service universel », a lancé le ministre.

Réjoui de cette réouverture, le ministre Léon juste Ibombo a fait savoir que dans le cadre de l'opérationnalisation du timbre électronique, une cote part de 15% a été octroyée par le gouvernement au profit de la poste congolaise. Elle permettra à ladite structure d'assurer son fonctionnement. « Je viens aujourd'hui vous dire que le Conseil des ministres a décidé qu'une cote part dévolue dans le cadre de l'opérationnalisation du timbre électronique soit réservée à la poste. Cela fera en sorte que les problèmes que nous connaissons, à savoir de subventions, d'accompagnement de la poste et de paiement de salaires soient résolus. », a- t-il déclaré.

Et d'ajouter : « Nous allons redonner à la poste ces prérogatives qui sont les siennes. Aujourd'hui on peut dire à l'aune de la célébration de la Journée mondiale de la poste, que nous avons pu avoir quelque chose qui va faire que notre outil postal puisse continuer à demeurer, à fonctionner et apporter sa valeur ajoutée afin que les agents de la poste trouvent leurs comptes. »

Pour rappel, le ministre Léon juste Ibombo a signifié qu'au niveau de son département tous les textes, décrets d'application de la loi de 2009 qui ont libéralisé le secteur postal pour lui redonner ses attributs ont été finalisés.