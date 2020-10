Congo-Kinshasa: Messages de condoléances à Koffi - Les marques de compassion pleuvent

Après une vidéo de lui inconsolable que la star congolaise avait posté les heures qui avaient suivi le décès de sa regrettée mère, c'est maintenant au tour de la photo de la défunte Maman Amy de recueillir déjà plus de sept mille cents commentaires sur la toile en moins de vingt-quatre heures et ce n'est pas fini.

Loin des formules toutes faites, la plupart des messages sur les sept mille cents écrits après 16h sont des adresses personnelles qui traduisent pour les uns une vive émotion et pour les autres la compassion à l'endroit de Koffi Olomide. Envoyés par les internautes des quatre coins du monde, ces marques de sympathie traduisent la considération que de nombreux mélomanes portent à la star. Certains « Koffiettes et Koffiphiles » n'hésitent pas à l'occasion de faire référence à une épreuve similaire comme pour emmener leur icône à comprendre combien ils le comprennent et partagent sa douleur du moment.

Sur la photo, l'on ne peut s'empêcher de constater combien Koffi ressemble à la disparue qui était aussi son manager dans l'ombre. Et plusieurs s'accordent pour dire combien la mère et le fils étaient complices. C'est donc une perte à plusieurs titres qu'endure le musicien. Ce qui permet de mieux comprendre cette phrase de l'artiste dans les heures qui ont suivi sa disparition : « J'espère que Dieu fera que je puisse trouver une ressource pour être encore Koffi le reste de ma vie ». En effet, c'est clair qu'il n'entrevoit pas de jours plus glorieux pour sa carrière sans l'appui de ce soutien remarquable qu'elle a été pour lui.

En attendant le programme des funérailles qui appelle à des concertations familiales, Maman Amy étant issue d'une fratrie comptant une dizaine d'enfants, elle a été au milieu des six filles. Le Courrier de Kinshasa tient néanmoins d'une parente à Koffi que le rapatriement de sa dépouille au pays était improbable. «Papa Antoine Agbepa a été inhumé en Europe, je ne pense pas que ce soit différent pour Maman Amy », a-t-elle argumenté. C'est du reste au lieu du deuil, à la résidence de la défunte sur l'avenue Zamba, à Binza Ozone, que vont se décider les choses. Depuis samedi, jour de sa disparition, les membres de famille y passent la nuit. Pour l'heure, c'est de la sorte que s'organise le deuil dont les détails de la suite seront assurément communiqués par Koffi lui-même comme il l'a fait jusqu'ici sur les réseaux sociaux.