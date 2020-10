Congo-Brazzaville/Gambie: Congo-Gambie - Les entraînements ont débuté à Faro

Onze mois après leur dernier match (3-0 contre Bissau le 17 novembre 2019), les Diables rouges sont à nouveau réunis pour préparer la rencontre amicale du 9 octobre face à la Gambie, à Faro, dans le sud du Portugal.

Ce mercredi matin, le sélectionneur national a dirigé la première séance à laquelle ont pris part treize éléments : Avounou, Andzouana, Ibara, Illoy-Ayyet, Mafoumbi, Makouta, Matimbou, Ndockyt, Obambot, Pambou, Tchibota et Tsouka. Sylver Ganvoula et Amour Loussoukou ont rejoint le groupe qui est désormais au complet.

Rappelons que le sélectionneur Valdo doit faire face à de nombreux forfaits et a fait appel, en dernière minute, à Alexandre Obambot. Le milieu, capable de jouer en défense centrale, a disputé 2 matches de National 3 avec la réserve d'Amiens cette saison.

Les raisons de ces forfaits sont variées : administratives pour Bifouma, Mboungou et Saint-Louis, et médicales pour Goteni, Mayembo et Kibamba. D'après son entourage, Hugo Konongo (5 matches joués en 7 journées de National 1) aurait fait savoir au staff technique qu'il ne se sentait pas suffisamment en forme pour venir.

Les Diables rouges s'entraîneront encore ce mercredi après-midi, puis auront deux séances jeudi, veille de match. Et affronteront donc les Scorpions vendredi. Le groupe se dispersera samedi 10, alors que la trêve internationale dure jusqu'au 15 octobre. Cinq jours de travail supplémentaires n'auraient pas été superflus pour préparer au mieux les importantes échéances de novembre.

Rappelons que les 9 et 17 novembre, les Diables rouges affronteront Eswatini (ex Swaziland) pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Après deux journées, le Congo compte 3 points, grâce à sa victoire sur la Guinée Bissau, qui défiera le Sénégal, premier du groupe.