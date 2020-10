Congo-Brazzaville: Ligue de karaté de Brazzaville - Le nouveau bureau exécutif sera élu le 17 octobre

Suite à l'invalidation, le 24 septembre dernier, par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport (Ccas), des résultats de l'assemblée générale élective de la Ligue de karaté de Brazzaville tenue le 28 septembre 2019, une nouvelle date vient d'être annoncée afin de réorganiser les élections.

La décision qui convoque cette nouvelle assemblée générale élective, une année seulement après la précédente, trouve son fondement dans les statuts et règlement intérieur de la ligue. «... L'assemblée générale élective de la ligue départementale de karaté et arts martiaux affinitaires de Brazzaville est convoquée pour le samedi 17 octobre 2020 à 10h 00 au gymnase Nicole Oba », indique la décision portant convocation de cette élection.

Pour ne pas tirer en longueur et susciter diverses interprétations, le corps électoral et les candidatures resteront les mêmes enregistrés lors de la précédente assemblée générale. Cependant, ce document qui a été signé par le président de la ligue, Me Constantin Nganongo Itoua, précise que tous les autres points liés à l'organisation de cette assemblée seront fixés dans une note circulaire.

Notons qu'à l'époque des faits, précisément lors des élections du 28 septembre 2019, Me Fernand Romain Ondono, candidat à la présidence de la Ligue de Karaté de Brazzaville, avait, en effet, saisi la Ccas pour dénoncer les l'irrégularités ayant entaché la préparation et la tenue de l'assemblée générale élective à l'issue de laquelle Constantin Nganongo Itoua a été réélu. Il dénonçait la décision portant convocation de l'assemblée générale élective, la composition du corps électoral ainsi que le vote à main levée.

Ce mode de scrutin approuvé par la fédération allait, d'après lui, à l'encontre de la circulaire n°143 du 1er août 2016 relative à l'organisation des assemblées générales en vue du renouvellement des instances fédérales pour l'olympiade 2016-2020 et des statuts de l'Union des fédérations africaines de karaté qui consacrent le bulletin secret comme mode de scrutin.

Le jour de l'annonce du verdict sur cette affaire, le 24 septembre dernier, la Ccas avait reconnu le fondement de la requête du plaignant, Me Ondono. « La Ccas reçoit en la forme la requête introduite par Fernand Romain Ondono et Evelyne Onko, la déclare fondée et dit que les élections tenues à la Ligue de karaté de Brazzaville sous l'autorité de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires (Fécoka-Ama) ont été entachées de nombreuses irrégularités tant sur la forme que sur le fond », précisait la sentence.

« En conséquence, annule tous les résultats issus de ces élections, renvoie la Ligue de karaté de Brazzaville et la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires à l'organisation de nouvelles élections dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente sentence », avait recommandé la Ccas.

La tenue de cette assemblée le 17 octobre prochain est une manière pour les deux parties d'enterrer la bataille judiciaire pour se consacrer sur la bataille sportive puisque le nouveau bureau conduira la ligue jusqu'à la fin de son mandat.