Congo-Kinshasa: Ville-province de Kinshasa - La DGRK mobilise près de 32 milliards FC au premier semestre

Tout en jugeant ce niveau des recettes insuffisant par rapport aux assignations, le gouverneur Gentiny Ngobila qui recevait les agents et cadres de cette régie financière le 6 octobre dit attendre d'elle des moyens conséquents afin de répondre convenablement aux préoccupations des Kinoises et Kinois.

Instituée pour mobiliser des recettes fiscales, non fiscales et exceptionnelles pour le bénéfice de la ville, la Direction générale des recettes de Kinshasa (DGRK) tente tant bien que mal, de répondre au mieux à cette assignation. Cette structure de recouvrement des recettes de la capitale a réalisé, au cours du premier semestre de l'année en cours, 31.800.000.000 milliards de francs congolais (FC). C'est, en tout cas, ce qui ressort de l'entretien que le gouverneur Gentiny Ngobila a eu le 6 octobre avec les agents et cadres de cette régie financière de la capitale.

Certes, il s'agit d'une performance comparativement à ce qui était mobilisé l'année dernière, à la même période, mais cela demeure toujours insuffisant par rapport aux nombreux défis qui attendent l'exécutif provincial de Kinshasa. Ces défis sont tellement énormes et diversifiés qu'ils requièrent un budget colossal qui ne peut être obtenu qu'à travers une mobilisation accrue des recettes.

Déjà, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Gode Mpoyi Kadima, avait tiré la sonnette d'alarme à l'ouverture de la session ordinaire de septembre en invitant l'exécutif national à plus de rigueur pour doter la ville d'un budget conséquent et réaliste, eu égard à la distorsion constatée entre les prévisions et les recettes réalisées sur le dernier exercice budgétaire. Godé Mpoyi tient à ce que le gouvernement provincial présente un budget qu'il sera en mesure d'exécuter, en tenant compte des différentes contingences.

Et pour se donner les moyens de son action, le gouvernement provincial de Kinshasa entend boucher toutes les issues par lesquelles l'argent de la ville s'évapore. Les agents et cadres de la DGRK qui détournent l'argent en complicité avec certains fiduciaires et banquiers de la place sont tenus dorénavant d'exercer correctement leur travail, loin de tout soupçon de corruption.

Le premier citoyen de la ville a promis de s'investir personnellement dans la lutte contre le coulage des recettes aussi bien à la DGRK que dans d'autres divisions également incriminées. Et d'inviter tous les collecteurs de taxes et impôts à être modèles et exemplaires dans l'exercice de leur mission. « La ville de Kinshasa a beaucoup de défis à relever.

Pour cela, il faut des moyens colossaux qui doivent principalement venir de la DGRK. Il est inadmissible que des agents de la DGRK prennent l'argent de la ville pour l'utiliser à leurs fins sans rien verser dans la caisse urbaine. Il est temps que ces pratiques s'arrêtent. Fini donc la récréation », a prévenu le gouverneur, plus que jamais convaincu que Kinshasa peut faire mieux en termes de mobilisation des recettes. Tout n'est qu'une question de volonté politique, de détermination et de probité morale. Il veut qu'à la fin de son mandat, le bilan qu'il va présenter aux Kinois soit compatible avec la mission lui assignée. D'où, tout agent ou cadre qui ne va pas suivre sa vision et ses orientations sera mis à l'écart sans état d'âme.