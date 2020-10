Congo-Brazzaville: Économie nationale - Retour de la croissance positive attendu en 2021

L'économie congolaise qui enregistre sa pire récession depuis une vingtaine d'années, avec un fléchissement de -8,6% en 2020, pourra connaître un rebond de la croissance de 0,5 % l'an prochain, selon les autorités.

Les activités économiques en République du Congo tentent tant soit peu de se relever de la double crise financière et sanitaire engendrée par l'effondrement des cours du pétrole et par les mesures restrictives prises par le gouvernement pour stopper la propagation de la pandémie du coronavirus. La demande intérieure devrait fléchir cette année de -40,6%, contre 0,7% en 2019, de même que les importations et les exportations qui devraient baisser respectivement de 46,6% et 56,2%.

Lors de son Conseil des ministres le 5 octobre, le gouvernement congolais a dressé un tableau sombre de la situation économique nationale, tout en restant optimiste pour les prochains mois. « Du côté de l'offre, cette récession s'explique par les contreperformances de tous les secteurs d'activités. Le secteur hors pétrole poursuivrait son ralentissement en lien avec le repli plus prononcé de l'activité économique dans les secteurs sylviculture et exploitation forestière, transports et télécommunications ainsi que les administrations publiques », précise le compte rendu du Conseil des ministres.

Le projet de budget 2021 présenté au cours de ce conseil se veut ambitieux en matière de rétablissement de l'équilibre macroéconomique, à travers la poursuite d'une politique budgétaire prudente. Le gouvernement assure que les orientations budgétaires seront en cohérence avec les principaux axes du Plan national du développement déjà validés dans le cadre de la loi de finances en cours d'exercice, s'appuyant sur une politique économique qui vise la stabilisation et la relance de l'économie nationale.

En effet, le futur budget mettra l'accent sur des dépenses d'investissements favorisant le retour à l'activité et à l'emploi. Pour cela, l'État va financer la finalisation du chantier du marché central de Pointe-Noire ; de la mise en place de la zone économique de Maloukou ; des travaux de réhabilitation et de redimensionnement de la Route nationale n°2. L'exécutif mise en outre sur l'enveloppe de 300 milliards FCFA mobilisée par le Club de Brazzaville pour le paiement partiel de la dette intérieure.

En ce qui concerne les charges de trésorerie, d'après le Conseil des ministres, la restructuration de la dette demeure le point essentiel de la stratégie globale. De ce fait, l'Etat congolais aura à faire face à des charges liées à l'amortissement de la dette envers des partenaires extérieurs et intérieurs, notamment l'amortissement de la dette extérieure (570 milliards FCFA) ; les garanties et avals (15 milliards FCFA) ; le remboursement obligations (48,1 milliards FCFA) et le remboursement dette intérieure (156 milliards CFA).