Algérie: Lancement du concours de détachement à la Grande mosquée de Paris

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a présidé mercredi à Dar El Imam de Mohammadia (Alger), le lancement des épreuves du concours des cadres parmi les imams et les mourchidate qui seront détachés à la Grande mosquée de Paris.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Belmehdi a affirmé que «529 candidates et candidats participent à ce concours qui compte trois (3) catégories dans différentes spécialités de la fonction d'Imam (imam professeur principal, imam professeur et imam enseignant) et des mourchidate».

Les candidats admis à l'épreuve écrite passeront l'épreuve orale pour mieux connaître leurs aptitudes scientifiques, religieuses et linguistiques, dont la date sera fixée ultérieurement, a souligné le ministre, ajoutant que les imams qui seront admis bénéficieront d'un cycle de formation.

Dans le même contexte, M. Belmehdi a rappelé que les imams algériens encadrant la communauté algérienne et musulmane au niveau des mosquées de France, comptent parmi les meilleurs, car faisant preuve de modération, de pondération et de discipline, ce qui a été confirmé par les Français eux-mêmes, ajoutant que nos imams se sont distingués en France et en Europe.

Lors de ces épreuves, les mesures préventives contre la propagation du nouveau coronavirus (covid-19), dont la distanciation physique, ont été respectées, a indiqué M. Belmehdi.