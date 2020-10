Algérie: Le mouvement associatif doit aller vers un meilleur encadrement et plus de professionnalisme

Bejaia — Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane, a appelé, mercredi à Bejaia, la société civile et le mouvement associatif à aller vers un meilleur encadrement et plus de professionnalisme.

Intervenant lors d'une rencontre avec le mouvement associatif local, M. Berramadane a souligné la nécessité d'aller vers un meilleur encadrement et plus de professionnalisme, de sorte à permettre aux associations d'être plus efficaces et plus efficientes dans leurs actions. Il évoquera à ce titre, les mécanismes à mettre en place pour y parvenir.

Il a réitéré, dans ce sens, la volonté du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'aider et promouvoir la société civile et le mouvement associatif, en leur offrant l'opportunité de devenir de réels partenaires dans la prise de décision.

M.Berramdane ne manquera pas dans cet objectif, d'exhorter les associations présentes au rendez-vous du jour, de multiplier leurs échanges et leur communication et de mûrir leur propre esquisse de projet.

La réunion a donné lieu à un long échange, où les associations ont fait une myriade de propositions allant dans le sens de l'amélioration de leur rendement et sérier les contraintes les empêchant d'accomplir leur mission.