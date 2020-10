Algérie: Définition des contours du plan d'aménagement et de gestion des pêcheries algériennes

Alger — Une étude élaborée par un groupe composé du Centre National de Cartographie et de Télédétection (CNCT), de l'Agence spatiale algérienne (ASA) et du Centre National de Recherche en Pêche et Aquaculture (CNRDPA) a permis de définir les contours du plan d'aménagement et degestion des pêcheries algériennes, indique un communiqué du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques.

Cette étude sur le plan d'aménagement des pêcheries en Algérie a été présentée afin de garantir la disponibilité et la pérennité du produit halieutique en préservant les revenus des professionnels et en répondant aux besoins du marché local lors d'un atelier régional de consultation sur le Plan d'Aménagement et de Gestion des Pêcheries Algériennes (PAGPA), qui s'est déroulé avec la participation de représentants de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture (CAPA) et de professionnels des wilayas de l'ouest du pays, note le communiqué.

Dans l'objectif de fournir les données nécessaires à la prise de décisions adéquates en la matière, il sera procédé à l'analyse des systèmes de pêche selon chaque wilaya côtière et ce conformément aux normes environnementales, l'état des ressources halieutiques, le niveau de production, les critères socioéconomiques et des régions d'activité d'aquaculture et ce à même de permettre la mise en place de systèmes pour une gestion permanente des ressources halieutiques, ajoute-t-on de même source.

Pour rappel, il a été organisé (4) ateliers régionaux de consultation avec les professionnels sur le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries, à savoir Alger, Jijel, Skikda et Oran.

Les recommandations des ateliers régionaux devront être soumises au débat et à l'enrichissement lors de l'atelier national qui sera organisé prochainement, conclut la source.