Soudan: Hamdouk affirme son soutien aux questions environnementales

Khartoum — Le Premier Ministre, Dr Abdalla Hamdouk, a affirmé son soutien aux questions d'environnement en raison de son lien avec le développement durable.

C'était déclaré dans son discours devant la cérémonie organisée mercredi à l'hôtel Salam Rotana pour marquer le lancement du premier rapport sur l'état de l'environnement et les perspectives environnementales pour le Soudan 2020.

Le Premier Ministre a apprécié le rapport et souligné son importance car il fournit des informations aux faiseurs de décision et une référence sur le souci concernant l'environnement et les ressources naturelles, leur préservation et leur bénéfice pour les générations présentes et futures.

Il a salué les partenariats externes et internes dans la préparation et le financement du rapport, exprimant son espoir pour mieux de coopération avec la communauté internationale pour réaliser les objectifs du développement durable au Soudan et de plus de contributions externes et locales aux questions liées à l'environnement.