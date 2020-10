Soudan: Le pays appelle la communauté internationale à soutenir la réinstallation des rapatriés et des réfugiés

Genève — Le Représentant Permanent du Soudan à Genève, Ambassadeur Ali Ibin Abi-Taleb Abdul-Rahman, a appelé mercredi à des efforts concertés de la communauté internationale pour assumer les conséquences et les responsabilités résultant de l'accueil et de la protection des réfugiés, en particulier la réinstallation des rapatriés et la contribution à traiter les questions de déplacement, d'immigration mixte et d'autres phénomènes de trafic des êtres humains et d'apatridie, appréciant l'initiative de l'envoyé du HCR d'organiser une réunion régionale de haut niveau pour soutenir le Soudan, prévue au début de la année 2021 à Khartoum.

Le Représentant Permanent du Soudan à Genève a déclaré, dans sa présentation le communiqué du Soudan à la 71e session du Comité exécutif du Programme du Haut-commissaire pour les réfugiés, que le gouvernement de transition a rapidement levé les restrictions entravant l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes affectées dans les zones de dispute, et a également inclus dans son plan national l'amélioration de l'environnement de travail humanitaire en adoptant des projets de solutions durables pour les personnes déplacées et les réfugiés et en améliorant leurs conditions conformément aux conventions internationales, en particulier leur inclusion dans le plan national pour répondre à la pandémie Corona.

L'Ambassadeur Abi-Taleb a indiqué que le Soudan accueille plus d'un million de réfugiés, la plupart résidant à l'extérieur des camps, dans lesquels ils dépendent des services fournis par le gouvernement, qui souffre lui-même de la faiblesse des infrastructures et des services nécessaires, chose qui nécessite la communauté internationale à soutenir les efforts du gouvernement pour fournir l'aide et les services et les moyens de moyens de vivres nécessaires, d'autant plus que les inondations, les catastrophes et la pandémie corona ont eu de graves conséquences sur la vie des réfugiés au Soudan.

Il a souligné que l'option du retour volontaire est la meilleure solution aux problèmes des réfugiés, exprimant la volonté du Soudan de coopérer avec le HCR, les pays voisins et les partenaires pour organiser le retour volontaire des réfugiés soudanais.

L'ambassadeur Abi-Taleb a indiqué qu'en dépit des progrès réalisés au cours de la dernière courte période de la Glorieuse Révolution, le Soudan est toujours confronté à un certain nombre de grands défis, qui nécessitent le soutien continu de la communauté internationale et les amis pour compléter les plans du gouvernement pour traiter la crise économique, en annulant ses dettes, en honorant les engagements de la Conférence des partenaires du Soudan à Berlin et en levant le Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme, afin qu'il puisse compléter son retour à la communauté internationale.