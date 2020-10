Maroc: L'Ambassadeur du Maroc en Bulgarie reçoit un prix de la Fondation « L'Europe et le Monde » pour ses initiatives culturelles

Sofia — L'Ambassadeur du Maroc en Bulgarie, Mme Zakia EL Miaoui, a reçu le prix « Mission Patron/mécène », en reconnaissance de son soutien aux talents et ses initiatives culturelles en Bulgarie et de son partenariat actif avec la Fondation « L'Europe et le Monde ».

Mme El Midaoui est la première diplomate à recevoir ce prix lors d'un évènement organisé par la Fondation bulgare "L'Europe et le Monde", à l'occasion de la commémoration du 5ème anniversaire du site d'information de ladite Fondation.

Cette cérémonie a été marquée par la remise de la plaque honorifique à Mme El Midaoui, pour la coopération fructueuse avec la Fondation, notamment l'organisation de deux Soirées de la poésie marocaine, respectivement à la résidence du Maroc et au Siège de l'Union des Journalistes Bulgares à Sofia, indique mercredi un communiqué de l'Ambassade du Royaume.

Le communiqué indique que la Diplomate marocaine soutient non seulement les initiatives bulgares et internationales dans le domaine de la culture et de l'art, mais met aussi à profit les différentes manifestations culturelles afin de promouvoir la destination Maroc, dans tous ses aspects, y compris culturel.

Lors de la remise du prix au nom de la Fondation « L'Europe et le Monde », Mme Gergina Dvoretska, a également présenté à Mme El Midaoui des répliques d'objets provenant de trésors de la civilisation des Thraces, trouvés dans les terres bulgares, un symbole de l'histoire et de la culture de la Bulgarie, classée 3ème au niveau européen en termes de richesse du patrimoine culturel.

De son côté, la Diplomate marocaine s'est félicitée, à la fois, de la qualité du partenariat entre l'Ambassade du Maroc en Bulgarie et la Fondation « L'Europe et le Monde », d'une part, et de la coopération bilatérale qui caractérise les deux pays, d'autre part.

Par la suite, l'Ambassadeur a fait don à la Fondation d'un tableau de l'artiste-peintre marocaine Amal El Yahyaoui, membre du Conseil des Marocaines du Monde, qui avait participé au premier Salon culturel diplomatique, organisé par l'Ambassade du Maroc à Sofia en janvier 2019.

Le Site Web de la Fondation a été fondé, en mars 2015, par les journalistes Gergina Dvorestka, qui a reçu la plus haute distinction de l'Union des Journalistes Bulgares "Golden Pen" et Vladimir Dvoretsky de l'hebdomadaire « Standart ».

Outre des informations sur les activités de la Fondation, ce Site publie des documents et des études dans le domaine de la culture, de l'art, de l'éducation, du monde des affaires, du dialogue interculturel, de même que les sujets ayant trait à certaines activités de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe.

Cet événement a été suivi notamment par des diplomates accrédités à Sofia, la Présidente de l'Union des Journalistes Bulgares, Mme Snezhana Todorova, des poètes, des journalistes, des éditeurs et critiques littéraires.

L'objectif principal du programme était la remise de prix aux auteurs et partenaires les plus actifs du site au cours des 5 dernières années.

Des plaques honorifiques ont ainsi été décernées aux auteurs qui fournissent leur matériel de publication gratuitement.

Lors de cette manifestation culturelle, tenue au centre culturel tchèque, les invités ont eu l'opportunité de déguster des plats raffinés qui font la renommée de la gastronomie marocaine, à l'initiative de l'Ambassade du Maroc à Sofia, l'occasion de mettre en valeur l'un des aspects fondamentaux du savoir-vivre marocain et de la riche civilisation milliaire du Royaume aux multiples affluents.

Cet événement a bénéficié d'une large couverture médiatique avec un accent particulier sur les initiatives culturelles de la diplomate marocaine.