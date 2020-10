Ile Maurice: La morosité économique pré-Covid ralentit la croissance du chiffre d'affaires du Top 100

Le «Top 100 Companies», qui vient d'être publié, montre que bien avant l'éclatement de la pandémie, les chiffres d'affaires des plus importantes sociétés affichaient une baisse. Celleci pourrait s'accentuer en 2020.

L'édition 2020 du Top 100 confirme la morosité économique pré-Covid. Pour preuve, la croissance du chiffre d'affaires combiné de 100 sociétés, excluant les banques, n'a crû que 2,5 % en 2019 contre 6,7 % en 2018. Ce qui confirme un ralentissement économique bien avant l'éclatement de la pandémie.

Or, en se basant à l'accoutumée sur les résultats financiers audités de juin, voire de décembre 2019, le classement de la présente édition de Top Hundred Companies du pays est loin de refléter l'effet économique de la pandémie qui a commencé à se faire sentir à partir de mars 2020.

Du coup, il faudra attendre l'édition de 2021 pour bien mesurer l'ampleur de la crise sur la performance financière de grosses pointures composant le paysage économique. Plus particulièrement l'effet de la récession avec à la clé une contraction de plus de 13 % en 2020.

Entre-temps, l'actuel classement montre que les lignes n'ont pas véritablement bougé. D'ailleurs, d'une année à l'autre, le conglomérat IBL consolide sa suprématie comme la première entreprise du pays avec un chiffre d'affaires de Rs 39,2 milliards au 30 juin 2019 contre Rs 36,8 milliards en 2018, soit une progression de 7 %. À ce rythme, la barre de Rs 40 milliards, soit USD 1 milliard, devrait être atteinte cette année si évidemment les dégâts économiques de la pandémie ne jouent pas les trouble-fête.

L'IBL d'Arnaud Lagesse, qu'on pourrait difficilement détrôner dans les prochaines années dans sa position de leader, se classe aussi parmi les entreprises les plus profitables du pays. Il figure à la cinquième place avec des profits avant impôt de Rs 1,7 milliard au 30 juin 2019. À l'instar du conglomérat mauricien, onze autres sociétés du pays affichent des profits de plus de Rs 1 milliard, alors que douze autres ont réalisé des bénéfices supérieurs à Rs 500 millions.

L'édition 2020 du Top 100 Companies, publiée par Business Publications Ltd, une filiale de La Sentinelle Ltée, confirme que parmi ces 12 sociétés, six opèrent dans le secteur bancaire, le leader revenant au groupe MCB, avec des bénéfices de Rs 11,5 milliards réalisés en juin 2019.

Le premier groupe bancaire est suivi de loin par Absa Bank (Mauritius), ex-Barclays, et HSBC avec des profits d' un peu plus de Rs 2,1 milliards chacun. Quant à AfrAsia Bank, classée à la quatrième place, ses profits sont chiffrés à Rs 1,8 milliard. En revanche, SBM Holdings traîne loin derrière, en 23e position avec des bénéfices de Rs 562 millions. Les scandales financiers avec une multiplication des créances douteuses ont eu raison de sa profitabilité, réduite comme une peau de chagrin.

Dans la même foulée, la publication relève que quelque 360 compagnies ont généré en 2019 des profits avant impôt d'un peu plus de Rs 60 milliards. De plus, les douze sociétés citées, dont six banques et des conglomérats, ont aligné des profits avant impôt combinés de Rs 30 milliards.

Un rapide survol de la présente édition de cette publication annuelle montre que le groupe CIEL demeure éternellement en deuxième position avec un chiffre d'affaires de Rs 24,2 milliards engrangé en 2019 contre Rs 22,6 milliards en 2018. Par contre, la compagnie aérienne nationale, sous administration volontaire depuis le 22 avril dernier, cède sa troisième place au profit d'ENL Ltd avec des revenus totalisant Rs 16 milliards. MK pique du nez et se retrouve après le trio IBL/CIEL/ENL, avec un chiffre d'affaires chutant à Rs 15,8 milliards pour les neuf mois se terminant au 31 décembre 2019. Il s'élevait pour la période correspondante en 2018 à Rs 19,9 milliards.

Très peu de changements parmi les dix meilleures sociétés du pays, certains gagnant une place, d'autres en perdent comme Mauritius Telecom passé de la septième à la huitième position alors que Rogers gagne trois places pour atteindre le Top-10. Et si on descend le curseur, on note la bonne performance du groupe Gamma qui améliore son score, passant de sa 22e à la 17e place avec un chiffre d'affaires en hausse, presque Rs 8 milliards.

Fait important à signaler : le Top Hundred Companies, qui se veut un excellent outil pour jauger la performance du secteur privé mais aussi de sociétés d'État, précise que les chiffres d'affaires des 100 plus grosses sociétés du pays ont totalisé Rs 421 milliards en 2019 contre Rs 411 milliards en 2018.

Le Chairman du groupe La Sentinelle, Philippe Forget, qui signe l'éditorial de la publication, sous le titre « The Covid- 19 Putch», rappelle la particularité de la présente édition du Top100, avec «some amount of disconnect between the prime focus of this publication that is the corporate results of the previous year, and the economic environment in which we have just been operating». Voir son analyse plus loin en page 11. En plus des analyses sectorielles, qui livrent une mine d'informations sur la performance de divers secteurs d'activités, le Top 100 Companies annonce de nouvelles sociétés qui font leur entrée dans cette liste. Il s'agit d'Attitude Hospitality Ltd qui atterrit à la 62e place avec un chiffre d'affaires de Rs 1,6 milliard ; Bamyris Motors Ltd, concessionnaire des marques Hyundai et Volvo ; Inicia Ltée et Evaco Ltd.