Maroc: M. Bourita réitère la volonté du Maroc de hisser au rang de partenariat stratégique ses relations avec l'Italie

Rome — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a réitéré mercredi à Rome la volonté du Maroc de consolider ses relations avec l'Italie et de les hisser au niveau d'un partenariat stratégique riche et multidimensionnel.

"C'est ma première visite (en Italie) depuis le mois de mars et le début de cette pandémie, ceci a une signification particulière et témoigne de la volonté du Maroc de renforcer les relations avec l'Italie et de les hisser au niveau d'un partenariat stratégique riche et multidimensionnel", a souligné M. Bourita lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue italien, Luigi Di Maio.

M. Bourita a indiqué dans ce sens que les deux pays célèbreront l'année prochaine le 30-ème anniversaire de l'accord signé en 1991 sur l'amitié et la coopération entre le Royaume et la République d'Italie, un accord "qui constitue le socle des relations bilatérales", a-t-il dit.

"La volonté du Maroc est de saisir cet évènement pour donner une forte impulsion aux relations bilatérales et de la visibilité, et d'organiser un certain nombre d'évènements pour célébrer l'anniversaire de cet accord important", a-t-il souligné.

Cet anniversaire, a dit M. Bourita, sera l'occasion de mettre en oeuvre la déclaration sur le Partenariat stratégique signé entre les deux pays en 2019.

"Ce sera l'occasion d'organiser un forum économique et de renforcer le partenariat entre les communautés des affaires des deux pays", a-t-il fait savoir.

Après avoir rappelé que l'Italie est le 5ème partenaire commercial du Maroc et le 5ème pourvoyeur de touristes, M. Bourita a indiqué que "l'ambition du Maroc est de renforcer davantage notre partenariat".

Soulignant que "la dimension humaine est importante dans nos relations que ce soit par rapport aux dizaines de milliers de touristes italiens qui visitent le Maroc ou des centaines de milliers de Marocains qui résident en Italie", il a relevé que la célébration du 30è anniversaire de l'accord de coopération "sera l'occasion de renforcer cette dimension qui constitue une richesse importante pour nos relations".

De même, un intérêt particulier sera porté au renforcement des dimensions culturelle et scientifique et à l'optimisation de l'apport de la communauté marocaine en Italie et de la présence des Italiens au Maroc.

"L'objectif, conformément aux Hautes Instructions Royales est que, dans le cadre de la diversification des relations du Maroc au sein de l'Union européenne, l'Italie ait une place de choix parmi les partenaires stratégiques du Royaume", a souligné le ministre.

Il a par ailleurs indiqué que les discussions avec son homologue italien ont porté sur des questions régionales et internationales inscrites à l'agenda régional.

"Sur la Libye en particulier, nous avons constaté une convergence réelle des vues et des positions", s'est félicité le ministre, notant que "le Maroc apprécie énormément l'attitude constante, constructive et positive de l'Italie sur le dossier libyen, l'Italie ayant toujours oeuvré pour préserver la stabilité et l'unité de la Libye, un objectif fondamental pour le Maroc".

Il a indiqué avoir "partagé avec M. Luigi les initiatives du Maroc notamment le dialogue libyen à Bouznika et ses premiers résultats et ses perspectives".

"Nous avons également discuté du Sahel où nous avons des enjeux partagés importants", et "nous avons convenu de nous concerter davantage et de renforcer notre coopération pour apporter une contribution à la stabilité et au développement de la région dans le cadre d'une approche intégrée où le sécuritaire, le religieux, l'économique et le social doivent aller de pair", a-t-il ajouté.