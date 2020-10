Madagascar: Rugby Afrique femme - Donatienne Rasoampamonjy élue ambassadrice

La Grande-île aura une représentante à la campagne continentale pour la promotion du rugby féminin en Afrique. Il s'agit de Donatienne Rasoampamonjy, une athlète qui n'est plus à présenter dans le monde du ballon ovale malgache.

« Try and Stop Us » est une nouvelle campagne lancée par Rugby Afrique pour booster le rugby féminin sur le

Donatienne Rasoampamonjy est sélectionnée parmi les 12 femmes africaines inarrêtables en rugby.

continent. C'est à travers un concours que cette instance a appelé toutes les femmes passionnées de rugby, dans toutes les fédérations membres, à partager leurs histoires inspirantes afin de devenir l'une des 12 ambassadrices « unstoppables » de la campagne. En effet, les résultats ont été dévoilés cette semaine. Donatienne Rasoampamonjy figurait parmi les sélectionnées. Son nom a été retenu parmi ceux des dix femmes malgaches ayant déposé leur candidature et parmi ceux des 62 participantes dans toute l'Afrique. Très connue dans le monde du ballon ovale, Donatienne Rasoampamonjy est un coach niveau 2 et une préparatrice physique niveau 2.

Elle est aussi la fondatrice du Club 2RCA d'Ambositra. « C'est un honneur pour le rugby féminin malgache qu'elle fasse partie des ambassadrices de la campagne « Try and Stop Us » de Rugby Afrique. Toutes nos félicitations à notre jeune ambassadrice qui portera haut les couleurs de Madagascar. Essaie, essaie encore et toujours et rien ne t'arrêtera », ce sont les mots d'encouragement du président de Malagasy Rugby adressés à l'heureuse élue.

L'objectif de Rugby Afrique pour ce projet est de rehausser le profil des femmes dans le rugby pour un changement durable dans la perception et la diversité du sport. D'ailleurs, les données actuelles estiment que seuls 26% des joueurs de rugby en Afrique sont des femmes. « Nous voulons faire quelque chose de très percutant et durable pour toutes les femmes du rugby sur le continent pour que le jeu soit intéressant pour les joueuses, les fans et les sponsors.

L'Afrique est un grand marché du rugby comme le montre le dernier rapport Nielsen, réalisé par World Rugby, et l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde. C'est un marché tellement inexploité en termes de potentiel athlétique, d'opportunités de croissance et de pénétration du marché - en particulier pour les femmes. Comme le montrent les histoires individuelles de la campagne, il y a des femmes vraiment fortes qui viennent d'Afrique », a fait savoir Khaled Babbou, président de Rugby Afrique.