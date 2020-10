Togo: « Tout le monde est coupable », d'après Foly Satchivi

Pour son bilan ou son regard sur les 30 ans de marche politique vers l'alternance à la tête du Togo, le porte-parole du mouvement En Aucun Cas et ses camarades n'entendent dédouaner qui ce soit.

De l'avis de Foly Satchivi, à travers un examen de conscience ou autocritique, « chacun découvrira, au bout du compte, qu'il a également sa part de responsabilité dans la malheureuse situation que nous traversons.

Chaque acteur en est, en effet, pour quelque chose. Aucun d'entre nous n'est saint. Nous sommes tous coupables. Monseigneur Kpodzro et le Dr Agbéyomé Kodjo sont tout autant coupable que Jean-Pierre Fabre et Tikpi Atchadam. Mme Adjamagbo est autant coupable que Me Apévon. Foly Satchivi l'est autant que le Prof David Dosseh.

Il faut retenir, en résumé, que les difficultés actuelles sont imputables à tous ; à la diaspora comme aux acteurs nationaux ».

Dès lors, convaincu de ce que l'on ne doit pas se résigner parce qu'on a connu un échec, il en appelle urgemment à un ressaisissement.

« Nous ne pouvons plus continuer dans ce sens. Il est, aujourd'hui, indispensable que tous les acteurs de l'opposition et de la société civile acquis au Changement se retrouvent. La diaspora doit faire de même.

Il est important qu'on se parle. Nous devons nous confesser les uns aux autres, nous regarder en face et nous dire, l'un à l'autre, nos quatre vérités, nous boxer s'il le faut, mais sortir, à l'issue de cette rencontre, avec un cœur net, un nouveau contrat social et une volonté commune d'aller de l'avant », poursuit-il avant d'inviter formellement « les aînés Jean-Pierre Fabre, Tikpi Atchadam, Me Dodji Apévon, Mme Brigitte Adjamagbo, Agbéyomé Kodjo et Monseigneur Kpodzro à travailler dans ce sens et à se montrer, en outre, disponibles pour des actions allant dans ce sens », car, « ensemble, unis, solidaires et déterminés, nous vaincrons ! », assure-t-il.