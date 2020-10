Congo-Kinshasa: Disparition - Le catcheur albinos Mwimba Texas sera inhumé le samedi

Sa famille trouve inacceptable que son corps continue à être gardé à la morgue plus de quarante jours après son décès.

La famille du catcheur albinos et président de l'ONG des albinos de la RDC, la fondation Mwimba-Texas, Alphonse Mwimba Makiese Texas, a décidé de porter en terre le corps du défunt. La date retenue est le samedi 10 octobre 2020. Après la veillée mortuaire qui sera organisée à la résidence familiale, la nuit du vendredi au samedi, les obsèques officielles auront lieu à l'esplanade de l'hôpital du Cinquantenaire, dans la commune de Kasa-Vubu.

Pour la famille du catcheur albinos, il n'est pas acceptable que le corps du défunt reste à la morgue plus de quarante jours, attendant toujours les funérailles officielles promises par le gouvernement.

Les hommages rendus par ses proches

Pendant plus d'un mois, les proches de Mwimba Texas tiennent le deuil en la résidence familial, au camp Badiadingi. En plus des membres de la famille du défunt, on voit dans cette parcelle les albinos membres de sa fondation ainsi que des sportifs dont les catcheurs et les judokas. Chaque soir, ces derniers livrent des combats en signe d'hommage à celui qui fut leader du catch classique et sans fétiche où seules la force et la technique font la loi.

Par ailleurs, à la soirée mortuaire qui sera organisée la veille de son enterrement, il est prévu, en plus des combats et exhibitions des sportifs, des témoignages de ceux qui l'ont connu et qui ont eu à travailler avec lui dans les domaines du sport et de la lutte pour les droits des albinos.

Le programme des obsèques officielles, qui insiste sur le respect des gestes barrières et des restrictions sanitaires, indique que la levée de corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire aura lieu le matin, vers dix heures. Et pendant le recueillement prévu à l'esplanade de l'hôpital du Cinquantenaire, il y aura des témoignages des membres du Catch Club InterAfrica, de la Fondation Mwimba-Texas, ainsi que des amis et connaissances. Par ailleurs, sur le plan officiel, il est prévu le mot des ministères des personnes vivant avec handicap et d'autres vulnérables, des sports et loisirs ainsi que des catcheurs, qui seront suivis de l'oraison funèbre et du dépôt des gerbes de fleurs, avant la levée de corps pour l'inhumation.

Il est rappelé qu'Alphonse Mwimba Texas est décédé le 30 août dernier des suites d'un malaise. Le gouvernement avait décidé de prendre en charge ses obsèques en vue de lui rendre hommage pour avoir porté haut le drapeau du pays dans les domaines des sports, le catch, et des droits humains, avec la création et la tenue de l'ONG qui milite pour les droits des albinos.

Trente jours après son décès, les membres de la Fondation Mwimba-Texas et d'autres personnes vivant avec handicap ont organisé une marche pacifique vers la Primature pour réclamer la célérité dans le programme de ses obsèques. Quelques jours après, sa famille s'est associée, le 2 août 2020, aux albinos et aux sportifs pour réitérer la même manifestation qui les a conduits vers la cité de l'Union africaine et le Palais de la nation, où des mémos ont été introduits à l'attention du chef de l'Etat. Ils sont également allés à l'Hôtel de ville pour déposer un autre document auprès du gouverneur dans l'objectif d'obtenir leur implication pour l'organisation rapide de ces obsèques promises par le gouvernement.