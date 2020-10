Congo-Kinshasa: Evaluation du projet de renforcement du système de protection communautaire des enfants et jeunes

Au cours de l'évaluation à mi-parcours qui a réuni les membres du comité de pilotage du projet, notamment le Reejer, Médecin du monde Belgique et Apprentis d'Auteuil, les participants ont validé le rapport de la deuxième année et le plan de travail de la troisième année au regard de différents enjeux auxquels fait face ce projet combien bénéfique pour les enfants et jeunes en rupture familiale.

Depuis deux ans de sa mise en œuvre, le projet financé par le Canada à hauteur de sept millions de dollars canadiens pour une durée de cinq ans a permis de répondre aux multiples besoins des enfants et jeunes vivant dans la rue en terme de protection et de prévention aux violences auxquelles ils sont exposés, de l'accès aux soins de santé, de la nourriture, de logement, de la scolarité...

A en croire le coordinateur du consortium, Augustin Ngoy, en dépit de quelques écueils, l'exécution du projet se déroule bien. « Nous travaillons à l'unisson pour remplir notre cahier des charges et nous évoluons dans la mise en œuvre des activités pour donner l'espoir aux enfants marginaux. Toutefois, nous faisons face aux impondérables dans la mise en œuvre du projet », a-t-il indiqué tout en ajoutant que pour cette troisième réunion du comité de pilotage du projet, « nous nous engageons à faire mieux et nous attendons de cette réunion des recommandations pour renforcer la protection des enfants et jeunes de rue à Kinshasa ».

La commissaire générale aux affaires sociales, Laeticia Kabamba, qui a ouvert cette réunion du comité de pilotage du projet de renforcement du système de protection communautaire des enfants et jeunes de Kinshasa a encouragé la coordination du projet pour la réussite et l'a invité à capitaliser les approches pour assurer la réunification familiale de ces enfants. Elle a, auparavant, peint un tableau sombre de la situation des enfants et jeunes en rupture familiale. « Les enfants de la rue sont victimes de la dégradation socio-économique et constituent un phénomène bouleversant et inquiétant car ils sont déboussolés et sans avenir. Il faut donc des actions pris en charge et de synergie pour améliorer leur vécu», a-t-elle déclaré.

Des réalisations

Pour le chef de la coopération canadienne en RDC, Daniel Gagnon, depuis deux ans, ce projet a réalisé plusieurs activités notamment mille enfants ont été réunifiés, mille enfants sont en plein processus d'insertion professionnelle, treize mille enfants ont bénéficié des soins de santé, neuf mille ont été accompagnés et pris en charge, trois mille famille ont vu leurs capacités renforcées pour mieux assurer la protection des enfants. Toujours grâce à ce projet, des centres conviviaux ont été aménagés pour permettre aux filles et garçons d'accéder à l'information et aux soins de santé sexuelle, les enfants participent davantage à des activités et à des services de protection et de prévention de la violence dans leurs communautés.

En dépit de ces réalisations, Daniel Gagnon a laissé entendre que le nombre d'enfants de rue reste croissant et la réunification familiale n'est pas toujours évidente. Pour lui, un seul projet ne pourra pas résoudre tout le fléau mais « une vraie réflexion avec tous les autres partenaires et surtout avec la partie gouvernementale devrait être engagée pour envisager des solutions pérennes pour ces enfants et aussi renforcer la synergie à tous les niveaux ». Le projet de renforcement du système de protection communautaire des enfants et jeunes de Kinshasa vise à améliorer la protection des enfants à Kinshasa à travers la prévention de la violence faite aux enfants et la prise en charge des victimes au niveau familial, communautaire et gouvernemental.