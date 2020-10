Sénégal: Faux dans un document administratif et escroquerie - Un clerc d'huissier et sa cliente devant la barre

Suite à une décision de justice le condamnant à payer 35.000.000 de FCfa à L. Keita, A.Diène s'est entièrement acquitté de cette créance. Guidée par la cupidité, L. Keita s'est approchée d'un clerc d'huissier pour encore réclamer de l'argent à Diène.

Ce dernier, qui avait peur de retourner en prison pour une troisième fois, dit avoir versé 12.000.000 de FCfa à la dame.

Las du chantage, A. Diène a fini par déposer une plainte. Le clerc d'huissier et l'ancienne plaignante étaient le lundi dernier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour faux dans un document administratif, complicité de ce délit et escroquerie.

Condamné par la Cour d'appel de Dakar à payer 35.000.000 de FCfa à la dame L. Keita, dans une affaire d'abus de confiance, A.Diène s'était engagé à faire des versements de 750.000 FCfa par mois à la plaignante.

Alors qu'il lui restait 9.300.000 FCfa à verser sur cette créance, la dame a fait transférer le dossier du cabinet de son avocat à celui de l'huissier Me A. Bâ.

Auprès du clerc d'huissier B. Bâ, A.Diène s'est entièrement acquitté de la créance. Guidée par la cupidité, L. Keita s'est approchée du clerc B. Bâ pour qu'il serve une sommation interpellative à Diène, lui réclamant encore de l'argent, alors qu'il ne lui devait plus aucun sou.

Ayant une peur bleue de retourner en prison pour une troisième fois, dans la même affaire et assailli par des menaces de L.Keita, A.Diène lui a remis plusieurs montants jusqu'à concurrence de 12.000.000 de FCfa.

Fatigué du chantage, il a fini par porter plainte contre la dame et le clerc d'huissier, a raconté, le 5 octobre, A.Diène aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar. B. Bâ comparaissait pour faux et usage de faux dans un document administratif et l'ancienne plaignante pour complicité de ce délit et escroquerie.

Relatant les faits, B. Bâ a reconnu avoir reçu dans son cabinet la visite de L. Keita, pour exécution d'un jugement condamnant A. Diène à lui payer 35.000.000 de FCfa. Quand le point a été fait, il restait 9.300.000 FCfa que Diène a intégralement versé.

Quelques temps plus tard, la dame est revenue pour dire que Diène avait promis de lui acheter un véhicule estimé à 8.000.000 de FCfa, mais ne l'a pas fait.

À la demande de la dame et à l'insu de son patron A. Bâ a servi une sommation interpellative à Diène. L.Keita dit n'avoir encaissé que 23 des 37 millions de FCfa.

L. Keita n'a pas reconnu les faits et a soutenu être une victime. La partie civile a demandé au tribunal de retenir le délit d'extorsion de fonds au lieu de l'escroquerie à l'encontre de Mme Keita.

Quand Diène a reçu une sommation interpellative demandant s'il avait bien promis de donner 8.000.000 de FCfa à la dame, il n'a pas compris que c'était juste une question.

C'est cet acte qui a déterminé la remise de 12.000.000 de FCfa. Montant que la partie civile, représentée par Mes Souleymane Souaré, Awa Wade et Adja Fatou Diallo, a réclamé.

À la suite de la partie plaignante, le procureur a noté que les huissiers de justice ont leur importance dans l'organigramme judiciaire.

Le parquet partage la demande de requalification de l'escroquerie en extorsion de fonds. Bâ et Mme Keita se sont mis d'accord pour soutirer de l'argent à Diène sur la base d'un faux document. Mme Keita a été guidée par sa cupidité. Le parquet a requis un an assorti du sursis contre la dame et un an dont six mois ferme contre Bâ.

Mes Babacar Mbaye, Idrissa Cissé, Baba Diop, Seyni Dione Abdoulaye Seck et Abdou Djaly Kane ont estimé que le clerc d'huissier B.Ba, qui a 30 ans de carrière et qui a travaillé 28 ans chez Me Abdoulaye Bâ, n'a rien à se reprocher dans ce dossier.

Pour ce qui est de l'implication de Mme Keita, le motif pour lequel Diène lui a remis les divers montants relève à la limite de l'intimité et n'a rien à voir avec la sommation interpellative.

Pour le faux, qu'un clerc signe à la place de l'huissier principal est un acte courant dans un cabinet d'huissier. La suppléance est légale et permise.

L'huissier a servi la sommation interpellative juste parce que Mme Keita le lui a demandé. Les conseils ont sollicité la relaxe de leurs clients. Le verdict sera rendu le 12 octobre prochain.