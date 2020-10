Madagascar: Loisirs - Les offres de canal+ s'enrichissent!

Le sport, notamment le foot, a longtemps été l'un des piliers majeurs des offres de Canal+. À ce titre, les 5 chaines Canal+ Sport dédiées à cette thématique ont été rénovées et deux d'entre elles sont désormais accessibles dès les premiers bouquets proposés.

En effet, aujourd'hui, la chaine Canal+Sport1 est désormais accessible pour tous les abonnés sans exception. Quels que soient leurs formules d'abonnements, il pourront suivre l'intégralité de la série A ainsi que les interventions du coach des Bareas, Nicolas Dupuis, sur les émissions Talents d'Afrique et les Grandes Bouches.

La chaine Canal+Sport 2 quant à elle est sur la formule Évasion et diffusera en HD l'intégralité de la ligue 1 Uber Eats et la CAN Total 2022 Event. Elle se partagera les affiches d'autres grands championnats tels que l'UEFA Champions' League, l'Europa League, la Bundesliga et la Liga avec Canal+Sport3 qui aura en plus de ces affiches La Premier League.

En plus du foot, les chaînes Canal+ Sport 4 et 5 diffuseront la NBA, la formule 1 et le grand prix moto GP. Et bien sûr les amoureux du golf et du tennis pourront également y suivre les prestigieux championnats de ces disciplines

Coté cinéma et découverte, Ciné+ Premier et Nat Geo Wild seront désormais disponibles à partir de la formule Evasion+

Toujours dans l'optique de satisfaire au mieux ses abonnés, le programme de fidélité Semaine Généreuse, s'active immédiatement dès que l'abonné se réabonne avan t la coupure de ses images.

Enfin, à titre de rappel mycanal est toujours disponibles pour tous les abonnés sans exception, sans avoir à payer un abonnement supplémentaire. Mycanal est la solution multi-écrans idéale: elle permet aux abonnés de regarder en simultané deux émissions différentes sur deux supports différents.