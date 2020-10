Madagascar: Nouveauté - XMax 300, l'arme ultime pour la ville

Grâce à un gabarit contenu, un moteur énergique et une maniabilité exemplaire, le XMax 300 est parfait pour un usage urbain. Le dernier millésime a été présenté à la presse récemment.

Évoluer en milieu urbain revient à réaliser des manœuvres dans des espaces réduits et à faire du remonte-file. Rouler en ville nécessite aussi un moteur assez énergique, sans pour autant délivrer des performances sportives. Le Yamaha XMax 300, présenté à la presse le weekend dernier chez Sicam à Alarobia, répond à l'ensemble de ces critères.

Grâce à un gabarit contenu, il peut facilement se faufiler partout. Les dimensions s'élèvent à 2185 x 775 x 1415 mm (ndlr : longueur x largeur x hauteur). À cela s'ajoute sa maniabilité. Plusieurs facteurs œuvrent pour lui assurer une agilité exemplaire. À commencer par la position de conduite. Les bras retombent naturellement sur le guidon. Idem pour les pieds sur un plancher bien dessiné. Sans oublier l'assise confortable et la hauteur de selle de 795 mm accessible à tous. Cerise sur le gâteau, la bulle assure une protection optimale contre le vent. Bref, on se sent à l'aise et en sécurité à son bord.

Le poids contribue aussi à cette agilité. Avec 179 kg tous pleins faits, le XMax 300 est facilement maîtrisable. Enfin, on apprécie son large rayon de braquage. Très pratique dans les zones restreintes.

Accélérations énergiques

En action, le monocylindre de 292 cm3 se veut réactif sur toutes les plages. Il suffit largement pour les déplacements urbains, grâce à ses accélérations énergiques. Mais il se montre aussi à son aise hors agglomération. Fait marquant, il n'y a aucun temps de latence au moment de remettre les gaz, comme c'est parfois le cas sur d'autres modèles du segment. En plus de sa réactivité immédiate, le moteur se veut également souple et dépourvu de vibrations. Et dernier atout, et non des moindres, le Blue Core. Grâce à cette technologie propre à la firme aux Diapasons, la consommation moyenne est contenue à 3,2 l/100 km.

Pour optimiser la sécurité à son guidon et pour bien maîtriser ses 27 CH, Yamaha a doté son XMax de plusieurs aides à la conduite. En plus de l'habituel ABS, on retrouve ainsi un contrôle de traction. Le freinage est confié à un disque de 267 mm à l'avant et un disque de 245 mm à l'arrière. Sur ce plan, le constructeur japonais pourrait encore faire mieux. En effet, on aurait préféré avoir un système à double-disques à l'avant, comme sur le XMax 400.

Voilà pour la maniabilité, la motorisation et le freinage. Qu'en est-il du confort pour conclure ? Déjà, la selle est vraiment large. De plus, il est accueillant et moelleux. Quant aux suspensions, elles absorbent sans soucis les aspérités. De quoi assurer un confort optimal.

Un scooter pensé pour rouler en duo

Le XMax 300 reçoit une selle très large. Le passager profite du même confort que le conducteur, grâce une assise accueillante. Il peut s'appuyer sur les poignées de maintien latérales. Et il bénéficie également de repose-pieds rétractables. Autant d'éléments pensés de façon minutieuse pour les balades en duo.

Vide-poche verrouillé

Autre aspect pratique du XMax 300, l'installation de deux vide-poches sur le tablier. Le casier de gauche bénéficie d'un système de verrouillage électronique. Très utile pour placer des objets de valeur. Il intègre également un branchement 12 V. Ainsi, il est possible d'y recharger son smartphone en toute sécurité. Quant au casier de droite, il s'ouvre à l'aide d'un simple levier.

Deux casques dans le coffre

Parmi les critères d'évaluation d'un scooter figure la praticité. Sur ce point, le XMax 300 obtient une note remarquable. Autant la selle est large, autant le coffre est volumineux. Celui-ci peut accueillir deux casques intégraux sans souci. De plus, il bénéficie d'un système d'éclairage à Led, facilitant grandement une utilisation nocturne.

Électronique embarquée de pointe

Le XMax bénéficie d'un système de démarrage Smart Key. Une technologie de pointe qui accompagne également son grand frère qu'est le TMax. On remarque également le travail de Yamaha pour offrir un tableau de bord ultra-complet. Il est composé de deux compteurs analogiques affichant la vitesse et le nombre de tours/minute. Un écran digital monochrome est installé au milieu, affichant les informations supplémentaires comme le niveau d'essence, la température moteur ou encore l'heure.