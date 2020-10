Cote d'Ivoire: Internet haut débit - Vers la couverture à 100% du territoire national par satellite

Faciliter un accès à internet haut débit à toutes les villes de la Côte d'Ivoire et même les villages ou contrées les plus reculées, en couvrant à 100% le territoire national via satellite. Telle est l'ambition de Konnect Africa, actif du groupe d'Eutelsat, fournisseur d'accès Internet via un réseau satellitaire. L'inauguration de la première boutique de cette entreprise à Abidjan a eu lieu le 30 septembre 2020, au Plateau.

Selon Philippe Baudrier, directeur général de ce groupe, « cette boutique qui est au service de tous, représente un Call Center depuis Abidjan ». Avant d'ajouter qu'en ouvrant une boutique à Abidjan, « ceci démontre que nous croyons en la Côte d'Ivoire et par conséquent, en l'Afrique ».

Philippe Baudrier a surtout souligné que la connexion par Wifi sera disponible en zone rurale (villages et hameaux les plus reculés) à des tarifs très abordables. Aussi dira-t-il, son groupe s'est engagé sur le volet social en offrant gratuitement des connexions à plusieurs écoles et hôpitaux du pays.

A travers cette boutique d'Abidjan, ce sont de nombreux emplois directs et indirects qui seront créés, ce, grâce aux investissements et au déploiement de son réseau.

Pour sa part, Jean Claude Tshipama, président de ladite société, a indiqué que le déploiement de ce réseau satellitaire à Abidjan va réduire la fracture numérique même dans les contrées les plus reculées par une couverture à 100% du territoire national, à un coût social. « Notre idée est de rendre Internet haut débit moins cher pour toutes les couches de la société », a-t-il soutenu.