Cote d'Ivoire: Célébration de la « Semaine du service clientèle » - Un engagement à offrir un service de qualité à ses clients et valoriser ses collaborateurs

En octobre de chaque année, les entreprises dans le monde entier célèbrent la semaine du service clientèle. Cette année, elle court du 05 au 09 octobre 2020. Dream Team ! Tel est le thème retenu pour la célébration de cette année est : Dream Team !

« La semaine du service à la clientèle est également l'occasion pour la banque de valoriser et d'exprimer sa gratitude à ses collaborateurs pour leur dévouement et professionnalisme et à la clientèle pour la confiance », a souligné, le 6 octobre 2020, Mme Sarata Koné Thiam, Directrice générale de Uba.

Pour l'occasion, les agences de son établissement financier ont refait leur toilette pour accueillir les personnes qui fondent leur existence, à l'occasion d'un événement mondial qui les célèbre.

Pour Mme Sarata Koné Thiam, la directrice générale, il s'agit d'un engagement de la banque à offrir un service de qualité.

Accueil très convivial, instant rafraîchissement pour les clients, le tout dans un décor majestueux, l'établissement bancaire n'a pas lésiné sur les moyens pour témoigner de l'attachement à la clientèle en cette semaine du service à la clientèle.

« La banque veut ainsi réaffirmer son leitmotiv : placer le client au centre de ses prestations », a indiqué Mme Koné Thiam.

Elle a expliqué que les équipes de rêve de son établissement attendent les clients dans les agences pour offrir des services de meilleure qualité conformément à l'engagement de la banque.

« De la direction managerielle aux équipes de vente, tout le monde est engagé à démontrer les valeurs de la banque, à savoir, l'Esprit d'entreprise, l'Excellence, et l'Exécution (les 3E) », a-t-elle insisté.

Au cours de de cette semaine de service clientèle, elle a indiqué attendre des dizaines de milliers de clients pour visiter les agences de la banque.

Poursuivant, elle a soutenu qu'en matière de service à la clientèle, son établissement innove et forme en permanence ses équipes pour fournir d'excellents services sans discontinuer à sa clientèle.

« Dans sa volonté de satisfaire le client dans ses moindres désirs, la banque a mis en place une politique en interne visant à apporter une touche magique au service : il s'agit du Customer First ou le client avant tout.

Plus qu'un style de vie, la philosophie du « client avant tout » a pour but de magnifier l'expérience client et lui faire savoir qu'il est le premier « employeur » de tout le personnel de la banque », a expliqué Mme Sarata Koné Thiam.