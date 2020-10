Ile Maurice: En quarantaine dans des hôtels - Repas parfois indigestes...

Si certains affirment que les repas servis dans les hôtels où ils sont en quarantaine sont «très bien», tout le monde n'est pas du même avis.

Ainsi, il y a quelques jours, un internaute postait la photo de son déjeuner, soit des nouilles au giraumon, «spécialité originale», qui n'a pas manqué de susciter des railleries sur les réseaux sociaux. Il séjourne dans un hôtel sis dans le nord-ouest de l'île, séjour pour lequel il a déboursé Rs 35 000.

Cet autre Mauricien, rentré au pays le 3 octobre et qui séjourne dans un hôtel de l'Est, se dit lui satisfait de l'hébergement, mais a un avis mitigé sur la qualité des repas servis. Ce qu'il déplore, plus précisément, c'est l'absence de contrôle au niveau de la qualité des aliments préparés.

Depuis son arrivée dans cet hôtel où il paie la quarantaine à Rs 50 000, ce végétarien dit avoir mangé correctement au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner, même si un des plats annoncés au dîner comme une daube de chouchou, s'est révélé être une rougaille avec des morceaux de chouchou dedans. «Que nous n'ayons pas de goûter l'après-midi importe peu. Mais la pizza que l'on nous a servie récemment était cuite sur le dessus et pratiquement crue en dessous. Je me suis plaint et on m'a ramené une autre pizza. Mais celle-ci était également crue en dessous. On m'a dit que c'est un chef qui prépare les repas. Je ne le crois pas. Ce qui fait le plus défaut, je pense, c'est le contrôle de qualité des aliments cuisinés. Pour le prix que l'on paie, ce n'est pas normal.»