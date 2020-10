Soudan: Dagalo - Le slogan de la révolution de décembre a été inclus dans l'accord de paix

Juba — Le premier vice-président du Conseil souverain de transition, le Lt-Gen Mohamed Hamdan Dagalo, a affirmé la poursuite des efforts pour s'entendre sur la mise en œuvre des quatre libertés, mettre en œuvre l'intégration, ouvrir les frontières et surmonter tous les obstacles qui entravent les mouvements commerciaux entre le Soudan et le Soudan du Sud.

C'était lors de son discours mercredi à la Salle de Liberté de Juba, la cérémonie organisée par le Comité de médiation Sud-soudanaise en l'honneur de la signature finale de l'Accord de paix de Juba.

"Nous avons inclus le slogan de la glorieuse révolution de décembre (liberté, paix et justice) dans les termes de l'accord de paix, ne laissant que la mise en œuvre de l'accord sur le terrain", a déclaré le premier vice-président du Conseil de souveraineté, ajoutant que cela ne passait que par l'unité de parole, de classe, de bonne volonté et de solidarité afin que la paix globale prévale partout dans le pays afin que nous puissions surmonter toutes les difficultés, en particulier les difficultés économiques, pour passer en sécurité.

Son Excellence a appelé le chef du mouvement populaire-N, Abdel Aziz Al-Helu et le chef du Mouvement de libération du Soudan, Abdel Wahid Mohamed Nour, à se joindre au processus de paix afin d'assurer la sécurité et la stabilité dans tout le pays.

Lt-Gen Dagalo a également envoyé un message spécial aux hommes d'affaires pour activer le commerce frontalier et le transport fluvial entre le Soudan et le Soudan du Sud afin de réaliser l'intérêt commun des peuples des deux pays, et a salué les contributions des femmes soudanaises à l'appui du processus de paix.

Le vice-président du Conseil de souveraineté a déclaré que les questions de l'est du Soudan ont été discutées d'une manière qui préserve les droits des citoyens de l'est, soulignant que les réticents à la voie de l'est rejoindraient l'accord de paix.

Il a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance au gouvernement et au peuple du Sud-Soudan et à la médiation pour leurs efforts appréciés pour parvenir à la paix au Soudan.