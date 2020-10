Soudan: Le Comité statuant dans les cas de personnes licenciées arbitrairement rend des décisions

Khartoum — Le comité statuant dans les cas des personnes licenciées arbitrairement de la fonction publique a tenu sa réunion périodique n ° 38 mercredi au siège du Secrétariat Général du Conseil des Ministres.

Le comité a discuté les difficultés rencontrées le retour des personnes licenciées dans un certain nombre d'institutions et d'unités de gouvernement et a décidé d'envoyer une équipe du comité à la fois au Conseil Législatif de Transition et à la Banque Nelein, et a décidé de s'adresser à la Banque agricole pour accélérer la mise en œuvre de la décision de retourner les personnes le licenciées à la banque.

Le comité a reçu la proposition finale concernant les bases et les régulations pour le règlement et l'amélioration les pensions des personnes licenciées et a décidé de les soumettre au Secrétariat Général du Conseil des Ministres pour publier une circulaire obligatoire pour son application dans tous les ministères, les unités, organismes et les compagnies de gouvernement.

Le comité a examiné les dossiers des employés licenciés de service dans un certain nombre d'unités gouvernementales, d'institutions et des compagnies et a rendu les décisions suivantes: -

1. La Banque Familiale: Le comité a reçu sept formulaires, et le comité a décidé de recommander le retour de deux des personnes licenciées et la complétion des données d'une personne licenciée, et a exclu quatre formulaires pour le manque de compétence.

2. L'usine de filature fine: Le comité a reçu 252 formulaires et a recommandé le retour en service de 13 employés licenciés et l'amélioration des pensions de 223 licenciés, et a demandé la complétion des données de 16 personnes licenciées.

3. La Compagnie Publique de filature et de tissage (le siège): - Le comité a reçu 80 formulaires, a recommandé le retour de 12 personnes licenciées et l'amélioration des pensions de 54 personnes licenciées, et a demandé la complétion des données de 14 personnes licenciées.

4. La Corporation Publique des routes et des ponts: Le comité a reçu 176 formulaires et a recommandé le retour en service de 50 personnes licenciées et l'amélioration des pensions de 90 personnes licenciées.

5. La corporation agricole Halfa (annexe): Le comité a reçu 64 formulaires et a recommandé le retour en service de 11 personnes licenciées et l'amélioration de la pension de 48 des licenciés, et a appelé à compléter les données pour un licencié et a exclu 4 formulaires pour incompétence.

6. La corporation publique d'irrigation (annexe): Le comité a reçu 42 formulaires et a recommandé le retour au travail de 8 employés et l'amélioration de la pension de 32 personnes licenciées, et a appelé à compléter les données pour un licencié.

7. La tannerie de la Mer Rouge: Le comité a reçu trois formulaires et a recommandé l'amélioration de la pension d'une personne licenciée et a exclu deux formulaires pour le manque de juridiction.

8. L'Organe d'investissement de la sécurité sociale (annexe): Le comité a reçu trois formulaires et a décidé le retour au travail des trois personnes licenciées.

9. La corporation des eaux de l'Etat du Nord-Kordofan (annexe): Le comité a reçu 97 formulaires et a recommandé que 94 personnes licenciées doivent être retourné en service et l'amélioration de la pension de trois des personnes licenciées.

10. L'Autorité Judiciaire (annexe): Le comité a reçu 70 formulaires et a recommandé le retour en service de six personnes licenciées et l'amélioration de la pension de 17 des personnes licenciées. Le comité a demandé de compléter les données de 40 personnes licenciées et a exclu sept formulaires pour incompétence.

11. Le Ministère de la Défense et les Unités Affiliées (Annexe): Le Comité a reçu 50 formulaires et a recommandé que 7 des personnes licenciées doivent retourner en service et l'amélioration de la pension de sept des personnes licenciées. Le Comité a appelé à compléter les données de 27 personnes licenciées et a exclu neuf formulaires pour faute de juridiction.

Le comité continuera à tenir ses réunions régulières chaque semaine pour examiner les dossiers des personnes licenciées de la fonction publique.