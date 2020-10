Cote d'Ivoire: Gaz butane - Le pays renforce sa capacité de stockage

Le Premier ministre, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, a procédé, mercredi, à la pose de la première pierre des travaux de construction d'une sphère d'une capacité de 12 000 Tonnes-métriques.

Le gouvernement multiplie les initiatives en vue de renforcer son autonomie en gaz butane. Une nouvelle sphère de stockage de butane, d'une capacité de 12 000 tonnes-métriques, sera construite dans les prochains mois sur le site de la Petroci à Vridi.

Le lancement des travaux de construction de cette sphère, dénommée Sapet Energy, a été fait hier par le Premier ministre, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, qui avait à ses côtés le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé.

D'un coût total de 23,9 milliards F CFA, cette société dont les travaux de construction sont prévus sur 25 mois, est le fruit d'un partenariat public-privé, entre la Société Petroci et le Groupe Sahara.

A la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Hamed Bakayoko a indiqué que ce projet permettra à la Côte d'Ivoire de voir sa capacité de stockage en gaz butane augmenter de près de 60%, faisant passer de 15 jours à 27 jours, soit le double.

« Nos capacités actuelles de 20.000 tonnes ne représentent que 15 jours de consommation. Ce qui induit l'arrivée, toutes les semaines, d'un butanier, constituant une menace pour l'approvisionnement du pays en gaz butane », a-t-il souligné. Il a aussi noté que ce projet permettra de créer 50 emplois directs et 150 emplois indirects.

Le Premier ministre, ministre de la Défense, a par ailleurs adressé ses félicitations à tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation du projet.

Tout en invitant l'opérateur au respect du délai imparti. « Si la Côte d'Ivoire veut jouer un rôle important, elle doit avoir une capacité qui lui permettra d'être autonome. Je souhaite que ce partenariat soit une vraie réussite », a-t-il insisté.

Dans le même sens, Abdourahmane Cissé, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, a soutenu que ce projet vise à satisfaire la demande des populations en gaz butane.

« Grâce à l'action du gouvernement, sous l'autorité du Président de la République, la consommation de gaz butane a été multipliée par 2,5 entre 2012 et 2020.

Nous sommes passés de 154 000 tonnes en 2012, à plus de 380 000 tonnes, en 2020. Notre objectif, nous prévoyons une croissance d'environ 10% par an, entre 2020 et 2030.

Ce qui veut dire qu'en 2030, nous aurons une consommation de plus de 900 000 tonnes de butane ici en Côte d'Ivoire », a-t-il noté.

Selon lui, plusieurs initiatives ont été lancées par le gouvernement depuis 2010, pour faire face à la demande croissante en gaz butane. « Et cela nous a permis d'augmenter nos capacités de stockage, qui étaient de 9800 tonnes en 2012.

Nous sommes passés à 20 000 tonnes en 2020 », a-t-il indiqué. Ajoutant que cela demeure toutefois encore insuffisant, vu les chiffres de consommation du butane en Côte d'Ivoire. «C'est la raison pour laquelle plusieurs initiatives ont été lancées.

Et en juin dernier, nous avons eu l'occasion de lancer la construction de 2000 tonnes de capacité de stockage de butane à la Gestoci. Aujourd'hui, nous sommes heureux de lancer encore 12 000 tonnes additionnelles».

Pour le directeur général de la Petroci, Dr Ibrahima Diaby, Sapet Energy contribuera au renforcement de la politique nationale de butanisation que le ministère du Pétrole met en œuvre. Et cette politique permettra, selon lui, un meilleur accès des ménages et des industriels au butane dans le pays et dans la sous-région.

« Avec cette capacité de 12 000 tonnes métriques, la nouvelle sphère apportera un accroissement de plus de 50% à la capacité nationale de stockage, actuellement, installée », a-t-il insisté.

Pour Olayemi Odutola, DG de Sapet Energy, avec ce projet, la Côte d'Ivoire, deviendra l'un des plus grands distributeurs de gaz butane en Afrique, et particulièrement en Afrique subsaharienne.