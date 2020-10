Madagascar: Barea contre Eléphants - Le Stadium Barikadimy prêt à accueillir le match

Le président Marcel Andry Herinjatovo est heureux d'accueillir ce grand match dans sa ligue.

Ce sera un grand honneur pour la Ligue de football Atsinanana d'accueillir le grand match entre les Barea et la Côte d'Ivoire en novembre. L'homologation du Stadium Barikadimy est pour bientôt.

Tout est fin prêt. Il n'y a plus qu'à attendre l'homologation par les instances internationales afin que le Stadium Barikadimy de Toamasina puisse accueollir le match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2022 entre les Barea et les Eléphants de la Côte d'Ivoire, un match prévu en novembre. Et ce sera pour bientôt puisque les travaux sont presque terminés. Le comité exécutif de la Fédération malgache de football (FMF) l'a confirmé lors de la dernière conférence de presse en date du 25 septembre. C'est le vice-président qui avait annoncé que les finitions du stade étaient terminées, mis à part des buts de rechange et des bancs de touche. Ces matériels doivent être déjà sur place en ce moment. Ainsi, les recommandations de l'émissaire sur le vestiaire, la salle de presse et les projecteurs lors de la dernière inspection sont déjà installés.

Les férus de football malgache ont été bouleversés hier suite à des rumeurs sur les réseaux sociaux qui affirmaient que le président de la Ligue de football Atsinanana, Marcel Andry Herinjatovo, n'appréciait pas le fait que ce match allait se dérouler à Toamasina et qu'il voulait même le boycotter. Sans attendre, le président en question a réagi rapidement et a apporté sa réponse sur le sujet. « L'année 2019-2020 est une grâce pour le football Atsinanana et pour moi-même. Le Stadium "Manara-penitra" Barikadimy est bel et bien opérationnel.

Tout est impeccable et on remercie le président Andry Nirina Rajoelina et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto. Notre joie est immense de pouvoir accueillir le match opposant les Barea à la Côte d'Ivoire, et de pouvoir rencontrer les Barea ainsi que ces Ivoiriens à Toamasina. On est aussi ravis que les stades "Manara-penitra" dans la commune Mahanoro et Brickaville soient opérationnels », a-t-il publié sur son compte Facebook. On devrait le croire, rien que pour son amour du football. D'autant plus que ce sera une très belle occasion d'inaugurer le Stadium Barikadimy. Le président a par ailleurs ajouté que la ligue est actuellement en préparation pour ce match et travaille de concert avec les autorités et les organismes locaux.