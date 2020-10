Madagascar: Barea / Regroupement - Bolida et Dabo rejoignent leurs camarades

48 heures après le début du regroupement au Luxembourg pour les journées Fifa, deux Barea complètent l'effectif.

La liste des joueurs participant au stage de préparation ne cesse de s'allonger. Deux joueurs ont rejoint la cavalerie au Luxembourg. Il s'agit de l'attaquant Lalaina Nomenjanahary, alias « Bolida », du Paris FC ; et du gardien de but Ibrahim Dabo de la J. Saint-Pierroise de La Réunion. Les deux joueurs ont déjà participé à la séance d'hier. « Nous avons axé l'entraînement de la journée [ndlr : hier] sur la finition, l'opposition 9 contre 9. Tout le monde se porte bien et la bonne ambiance régnait au sein du groupe », a souligné le coach Nicolas Dupuis.

Cinq techniciens qui étaient déjà de la partie lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019 en Egypte assistent le sélectionneur pour ce regroupement, qui entre dans le cadre de la préparation pour la double confrontation face à la Côte d'Ivoire au mois de novembre. Comme lors de la CAN, les joueurs essaient de partager l'ambiance qui régnait au sein du groupe, surtout dans les vestiaires, dans le bus et sur les réseaux sociaux. Une manière pour les joueurs de garder ce lien avec les supporteurs. Les quatre nouvelles recrues, à savoir Hery Bastien, Hakim Abdallah, Alexandre Ramalingom et Sylvio Ouassiero ont été accueillies comme il se doit par leurs camarades, à travers une séance de bizutage d'intégration.

De nombreuses sélections africaines sont actuellement en pleine préparation de pour la reprise des éliminatoires de la CAN 2022 au Cameroun. Les Eléphants de la Côte d'Ivoire, futurs adversaires des Barea, vont défier ce soir les Diables Rouges (Belgique) au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. Des adversaires de taille puisque les Belges sont premiers au dernier classement Fifa ; tandis que les Ivoiriens, classés troisièmes à l'issue des deux journées des éliminatoires de la CAN dans le groupe K, ont des difficultés.

Un deuxième match amical face au Japon figure dans le programme des Éléphants, le 13 octobre prochain à Utrecht aux Pays-Bas. De leur côté, les Malgaches joueront contre l'équipe luxembourgeoise du Swift Hesperange, demain vendredi 9 octobre.