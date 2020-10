Madagascar: Un état d'urgence sanitaire qu'il faut toujours respecter

Le ministre de la santé a dit que nous ne devons pas redouter l'apparition d'une nouvelle vague de l'épidémie de Covid 19 car les services sanitaires sont tout à fait aptes à faire face à la situation.

Cette assurance montrée par ce dernier ne doit cependant pas inciter la population à relâcher la vigilance qu'elle manifeste depuis toujours. Le virus continue de circuler toujours aussi facilement et le nombre de cas de contamination, même s'il a baissé, ne doit pas nous faire dire que nous n'avons plus rien à craindre. Les Malgaches ont repris un rythme de vie normal, mais ils doivent toujours rester sur leur garde.

C'est avec un ton tout à fait rassurant que le ministre de la santé a évoqué la situation sanitaire actuelle. Pour lui, le pays n'a plus à redouter l'apparition d'une seconde vague car notre personnel de santé a un véritable savoir-faire et les remèdes à notre disposition pour traiter la maladie sont efficaces. La production de Covid organics et de CVO + nous permettent de nous prémunir contre cette Covid 19 qui peut encore faire des ravages. Il est vrai que le protocole sanitaire appliqué à Madagascar a permis de contenir une trop grande propagation du virus.

Les mesures prises sont drastiques et les recommandations faites à la population sont parfaitement suivies. Cette dernière a bien compris la nécessité du port du masque et elle respecte parfaitement la consigne. Les gestes barrières sont plus ou moins bien appliqués, mais dans l'ensemble, la discipline est acceptée. Chacun a compris le mécanisme de la contamination et essaie tant bien que mal de s'en prémunir.

Le ministre de la santé dit donc que la situation est sous contrôle et qu'on peut maintenant aller de l'avant. L'état d'urgence sanitaire n'est là que pour rappeler que le danger existe et qu'il est nécessaire de continuer à faire preuve de vigilance. Il est assorti de multiples recommandations qu'il faut suivre.