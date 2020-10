Madagascar: EISA - Appui aux parlementaires dans l'examen de la loi de finances

EISA a apporté son appui aux parlementaires dans l'examen de la loi de finances.

Dans le cadre du projet « Africa Democracy Strengthening IV » (ADS IV) mis en oeuvre par l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA), et financé par l'Agence suédoise de coopération au développement international (SIDA), EISA apporte depuis septembre 2014 un appui technique spécifique au parlement malgache et à l'administration parlementaire ; à travers des ateliers et des séminaires sur les différents aspects du mandat parlementaire. Ce projet a pour objectif de contribuer au renforcement du processus de démocratisation à Madagascar à travers la promotion d'une action parlementaire efficace et effective.

Députés. La loi de finances est un outil de politique économique qui traduit les priorités du gouvernement et les moyens alloués pour sa réalisation. Le parlement, en tant que représentant du peuple, est tenu de veiller à ce que le budget proposé par le gouvernement corresponde effectivement aux besoins des citoyens. Cette fonction est importante en session budgétaire où il s'agit de l'examiner, d'en débattre en vue de son adoption ; mais également au-delà puisque sa mise en œuvre requiert un contrôle et un suivi, y compris de la part des députés au titre de leur fonction de contrôle de l'action gouvernementale.

Pour exercer cette prérogative définie par l'article 94 de la Constitution de manière effective, le parlement doit ainsi disposer de ressources techniques suffisantes et d'une structure organisationnelle interne efficace et outillée.

Renforcement des capacités. Dans l'objectif de participer à l'avènement d'un parlement plus efficace, effectif et jouant pleinement son rôle dans le processus budgétaire souhaité par l'Assemblée nationale, EISA entend contribuer au renforcement des capacités du personnel technique d'appui à la Commission finances et budget de l'Assemblée nationale, afin que cette structure technique dispose des outils, connaissances et compétences nécessaires pour appuyer efficacement les parlementaires dans l'examen et l'analyse objectifs de la loi de finances.

À cet effet, EISA prévoit d'organiser un atelier de renforcement des compétences du personnel d'appui à la Commission finances et budget de l'Assemblée nationale sur l'analyse de la loi de finances les 6, 7 et 8 octobre 2020 à Antsirabe.

Cette formation a pour objectif de renforcer les capacités de l'administration de l'Assemblée nationale, spécifiquement du personnel d'appui à la Commission finances et budget, en matière d'analyse de la loi de finances. Identifier les questions clés et les informations pertinentes dans le projet de loi pour une meilleure lecture et appréhension de la loi de finances ; élaborer un document/guide pratique qui va servir de base au personnel pour produire des notes synthétiques lors de l'examen des futures lois de finances ; et doter les parlementaires, plus spécifiquement les membres de la Commission finances et budget d'un document synthétisant les principaux points de la loi de finances visant à faciliter sa lecture et son examen.