Madagascar: Prévisions météo - Plus de chaleur, moins de pluies

Moins de pluies et forte chaleur pour la saison chaude et humide 2020-2021.

La Direction générale de la météorologie, dans une publication relatant les perspectives climatiques de la saison chaude et humide 2020-2021 annonce « un mois d'octobre plus chaud que la normale dans la majeure partie des régions du pays ». La Direction générale de faire également savoir que la « forte chaleur devrait être observée durant les mois d'octobre et novembre de cette année. La température sera supérieure à la normale presque dans tout le pays ».

Ainsi, durant la saison chaude et humide 2020-2021, le service de la météo prévoit des «températures supérieures à la normale». L'été serait donc plus chaud cette année. Par ailleurs, du côté des taux de précipitations, le service de la météo du pays avance que les précipitations seront aux alentours de la normale dans tout le pays au mois d'octobre. Elles seraient légèrement en dessous de la normale ou proches de la normale entre les mois de décembre 2020 et février 2021.

Les mêmes prévisions seraient également observées dans la majeure partie du pays entre les mois de mars et avril. Période correspondant à la phase de clôture de la saison chaude et humide 2020-2021 si l'on s'en tient toujours aux explications de la Direction générale de la météo.