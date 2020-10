Sud-Soudan: Le PM salue l'accord de paix de Juba

Le Premier ministre, Moustafa Madbouly a salué la signature finale, samedi dernier, de l'accord de paix de Juba entre le gouvernement de transition du Soudan et un certain nombre de mouvements armés, affirmant que cette signature finale constituait une étape importante dans les efforts déployés depuis des décennies pour instaurer une paix globale dans l'ensemble du Soudan et un début d'une page brillante de son histoire ancienne.

Lors de la réunion du Conseil des ministres tenue en visioconférence, M. Madbouly a annoncé une prochaine visite du Premier ministre soudanais en Egypte pour examiner les opportunités de coopération bilatérale, soulignant l'intérêt qu'accorde l'Egypte à accroître la coopération avec le Soudan.

Le Premier ministre a aussi félicité le commandant général des forces armées et ministre de la défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, les braves hommes des forces armées et le peuple égyptien à l'occasion de la commémoration du 47e anniversaire de la Victoire de 6 Octobre.

Au cours de la réunion M. Madbouly a également évoqué les résultats positifs réalisés par l'économie égyptienne au cours du mois de septembre 2020, qui se sont traduits par l'amélioration des résultats de l'indice PMI du secteur privé non pétrolier égyptien pour ce mois.

Le Premier ministre a loué, de nouveau, le choix par le magazine américain (Engineering News-Record), connu sous le nom d'ENR, pour la station d'Al Mahsamah pour le traitement, le recyclage et la réutilisation des eaux usées agricoles à Ismailia, comme le projet de l'année et le meilleur ouvrage de construction au monde en 2020.