Cote d'Ivoire: CEI/Ibrahime Kuibiert Coulibaly plaide bonne foi et présomption d'innocence

La commission électorale indépendante (Cei) a organisé le mercredi 7octobre 2020 à la Fondation Félix Houphouet Boigny de Yamoussoukro un atelier national d'information et de sensibilisation sur l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 destiné à l'ensemble des préfets des 108 départements de la Côte d'Ivoire.

« Montrer la transparence de la commission électorale indépendante dans la gestion du processus électoral et contribuer à apaiser l'environnement électoral en expliquant le mode opératoire des élections», sont les objectifs principaux de cet atelier.

À cette occasion, le président de la CEI, Ibrahime Kuibiert Coulibaly a indiqué que cette échéance électorale suscite beaucoup de passion et que la crédibilité du scrutin réside avant tout dans l'égale compréhension des règles et des modes opératoires des opérations électorales par les acteurs.

« Cette approche participative, qui implique toutes les parties prenantes, surtout les partis politiques, nos alliés, permet de rendre le processus électoral inclusif.

Je souhaite que nos concitoyens nous jugent aux actes et que les preuves de nos manquements soient portées à notre connaissance sur la base de règles connues de tous . La Cei est consciente des enjeux et du rôle qui est le sien dans le maintien de la cohésion sociale.

Et nous œuvrons au quotidien pour une élection crédible et transparente. Nous demandons aux ivoiriens et à toutes les parties prenantes de nous faire confiance.

Que les ivoiriens nous fassent confiance !» a demandé le président Kuibiert Coulibaly. Il a assuré que la Cei souhaite offrir aux ivoiriens un scrutin transparent.

D'où cet atelier qui est la première d'une série, destinés aux candidats, à la communauté nationale et internationale , aux partenaires internationaux de la Côte d'Ivoire, aux observateurs , à tous les acteurs et parties prenantes, afin de leur permettre de comprendre tout le processus et de se l'approprier.

Aux préfets, il a indiqué que la CEI attend beaucoup de leurs observations : « La CEI a démarré un déploiement logistique sécuritaire et humain qui se poursuivra jusqu'au scrutin et même après.Toutes ces actions sont menées dans vos circonscriptions respectives.

Il convient que vous en soyez informés afin que vous puissiez agir utilement .Votre contribution et votre implication ont été importantes lors des scrutins passés. Nous souhaitons vivement qu'il en soit ainsi pour celui du 31 octobre 2020 prochain .

Vous êtes des partenaires de premier plan dans l'exécution des tâches liées au processus électoral, vous êtes avant tout des administrateurs compétents et fins connaisseurs des réalités du terrain. C'est pour cette raison que la CEI compte sur vous, je veux ici vous exhorter à continuer d'entretenir cette dynamique ».

Il s'est agi , selon lui, d'informer les participants sur l'état d'avancement des préparatifs du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 ; sur le dispositif général mis en place par la Cei pour son organisation et pour permettre aux participants de se familiariser avec le mode opératoire de la collecte du traitement et de la transmission sécurisés des résultats du scrutin, de sorte à ce que ceux-ci s'approprient du mode opératoire de son déroulement .