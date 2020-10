Maroc: Vide dressing 2.0 - Quand le luxe devient à portée de clic

Rabat — Si le luxe était réservé uniquement en magasin à une élite, aujourd'hui, avec les vides dressing en ligne, le luxe se "démocratise".

Le luxe est beau, le luxe fait rêver, mais c'est très cher. Cependant, avec le marché de seconde main en ligne, l'on peut, aujourd'hui, dénicher de belles pièces ou reproduire des looks de défilés sans pour autant payer le prix cher.

En effet, que ce soit sur des pages Instagram ou sur des sites en ligne, cette nouvelle forme d'achat malin sur la toile aiguise l'appétit d'une clientèle à l'affût de bonnes affaires en matière d'articles de mode et qui n'a pas les moyens de s'offrir des articles flambant neufs.

Pour Salma Saad, détentrice de la page Instagram "Vide dressing des copines", l'idée de se lancer dans ce marché a commencé à germer dans sa tête lorsqu'elle s'est retrouvée avec un grand nombre d'articles de luxe qu'elle ne portait plus et ne savait quoi en faire.

"Depuis mon plus jeune âge, j'affectionne les grandes marques de luxe et au fil des ans je me suis retrouvée avec plusieurs articles que je ne portais plus. J'ai alors décidé de créer un compte Instagram pour les vendre, et c'est comme ça que c'est devenu depuis maintenant 7 ans mon business", confie-t-elle, dans une déclaration à la MAP.

"Actuellement, en plus de ma page Instagram qui livre partout sur le territoire national, je dispose d'un showroom à Marrakech pour la clientèle locale et j'organise des ventes privées dans plusieurs villes", ajoute-t-elle.

Cumulant plus de 150.000 abonnés, la page Instagram de Salma rassemble une clientèle des plus variées. "J'ai des clientes fidèles toutes tranches d'âges et classes sociales confondues", fait-elle remarquer.

"C'est en partie dû aux prix très compétitifs des articles qu'on présente, mais aussi aux facilités de paiement qu'on propose à nos clientes, leur permettant ainsi de s'offrir du luxe à petit prix", explique Salma.

Pour Soukaina, grande amatrice de mode, acheter en seconde main via cette forme d'achat 2.0 lui permet de changer sa garde robe régulièrement sans pour autant vider son porte-monnaie.

"J'opte pour les vides dressing de luxe parce qu'ils proposent non seulement des marques de luxe à des prix très intéressants, mais également parce qu'un article de luxe de seconde main acheté à prix bas peut être revendu sans grande perte", explique-t-elle, dans une déclaration à la MAP.

S'agissant de sa fréquence d'achat, elle dépend entièrement des articles disponibles. "Je peux en l'espace d'une semaine acheter énormément parce que je tombe sur de très bonnes affaires, puis ne pas acheter pendant des mois après parce que les articles ne m'intéressent pas", enchaîne-t-elle.

Par ailleurs, elle relève l'intérêt de s'assurer de la fiabilité des pages et des revendeuses en ligne, car si certaines revendeuses ont des sociétés que l'on peut poursuivre en cas de problème, d'autres ne déclinent même pas leur réelle identité.

En effet, quand il s'agit de vides dressing en ligne, le vendeur doit transmettre une photographie du produit, son descriptif et le prix qu'il souhaite. L'ensemble est publié sur la page Instagram ou le site, qui ajoute son pourcentage de commission au montant demandé.

Pour certaines pages, si la revendeuse est une vraie professionnelle, elle va garantir l'état de l'article et veiller à l'authentification des articles de luxe. Pour d'autres pages pas trop soucieuses de la qualité, le client risque d'être déçu.

"Pour ce qui est de l'authentification des articles, je m'en charge personnellement la majorité des fois, mais pour certaines marques un peu particulières ou pour les montres et joaillerie je fais appel à des vendeurs et des professionnels dans le domaine", explique la créatrice de "Vide dressing des copines".

Si le marché de seconde main de luxe au Maroc est très prometteur et se développe très bien, son avenir demeure, selon Salma Saad, tributaire de l'engagement, du professionnalisme, du sérieux et de l'honnêteté des détenteurs des dépôts de vente.