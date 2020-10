Maroc: La journée mondiale de la poste, une occasion pour rendre hommage au personnel postal

Rabat — En plus de la distribution du courrier, la poste offre une panoplie de services, notamment la messagerie et les services financiers, qu'elle ne cesse de développer surtout avec les avancées technologiques en vue de satisfaire les besoins et les attentes des clients.

Avec les différentes mesures prises en vue d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus, à savoir la fermeture des frontières et les restrictions de mobilité inter-villes, la poste a dû s'adapter pour continuer à assurer son activité.

"Le courrier a continué de circuler malgré les fermetures d'aéroports et de frontières et malgré les contagions, notamment dans les centres de tri. Quand des obstacles se sont présentés, de nouveaux itinéraires ont été créés", a indiqué le Directeur général de l'Union postale universelle (UPU), Bishar Abdirahman Hussein, dans un message à l'occasion de la Journée mondiale de la poste célébrée vendredi.

Les vols commerciaux ont été remplacés par des trains et des navires, les opérateurs postaux ont conçu de nouvelles manières de travailler et d'assurer la distribution, a-t-il ajouté, notant que d'immenses chaînes logistiques transcendant les frontières nationales et les continents sur de vastes distances ont été modifiées en quelques jours et en quelques semaines.

"Au cours de cette année 2020, le secteur postal a montré au monde sa résilience, sa détermination et le rôle inestimable qu'il joue au sein de chaque société. Nous avons montré que nous sommes plus que du courrier", a-t-il avancé.

"Nous devons toutes et tous reconnaître les sacrifices incroyables consentis par les opérateurs postaux et leur personnel au cours de la pandémie de la Covid-19", grâce auxquels "des médicaments vitaux et des équipements de protection ont été distribués et les services financiers essentiels ont été maintenus", a expliqué M. Bishar.

Ainsi, la Journée mondiale de la poste est "l'occasion idéale de rendre hommage à nos Pays-membres, aux opérateurs postaux, au personnel postal et à toutes les personnes prenant part à la distribution du courrier".

C'est dans ce sillage que le principal opérateur postal au Maroc, Barid Al-Maghrib, inclut la reconnaissance des performances des collaborateurs et l'amélioration de leurs compétences dans sa stratégie de développement, selon son rapport d'activité de 2018.

La politique des ressources humaines mise ainsi sur la formation, le renforcement des compétences et acquis professionnels, tout en focalisant l'effort sur l'amélioration de la qualité de service et la création de valeur, relève le rapport.

Afin d'accompagner la montée en compétence de ses collaborateurs et leur efficacité opérationnelle, Barid Al-Maghrib accroît chaque année la qualité et la fréquence de ses formations, précise le rapport.

En 2018, plus de 8.300 journées de formation dans les domaines du management, des métiers, du support ont ainsi été réalisées au profit de nombreux collaborateurs à travers des sessions répondant à leurs besoins et priorités professionnelles, fait savoir la même source.

Par ailleurs, vu la conjoncture actuelle, Barid Al-Maghrib a émis un timbre-poste commémoratif pour rendre hommage à toutes les forces vivantes du pays qui sont mobilisées contre la pandémie et permet aux citoyens de contribuer, à travers l'achat d'un timbre-poste, par un montant de 5,00 DH qui sera versé au Fonds spécial Covid-19, lit-on sur le site-web "www.philatelie.ma".

La Journée mondiale de la poste, instituée à l'issue du Congrès de l'UPU à Tokyo en 1969, est célébrée chaque année le 9 octobre pour marquer la date d'anniversaire de la fondation de l'UPU en 1874 dans la capitale suisse, Berne, lit-on sur le site de l'Organisation des Nations Unies.

L'objectif de la Journée mondiale de la poste est de sensibiliser les particuliers et les entreprises au rôle de la poste dans leur vie quotidienne et à sa contribution au développement socio-économique mondial, indique le site de l'UPU.

Les Pays-membres sont donc invités à organiser leurs propres activités nationales pour fêter cet événement, à lancer ou à promouvoir de nouveaux produits et services postaux, à organiser une journée "portes ouvertes" dans des bureaux de poste, des centres de traitement du courrier et des musées postaux, entre autres choses, poursuit l'UPU.