Algérie: Mehdi Zerkane - « C'est une immense fierté d'être avec les champions d'Afrique »

Fraîchement convoqué pour la première fois par Djamel Belmadi, Mehdi Zerkane a surpris son monde en déclarant sa flamme pour les Fennecs, pratique très peu courante chez les binationaux. En l'absence de certains habitués, le joueur de 21 ans a une véritable carte à jouer sur le long terme dans l'entrejeu. Le joueur des Girondins a livré ses impressions Dzfoot alors qu'il est en stage avec l'équipe d'Algérie.

« C'est une immense fierté d'être avec les champions d'Afrique. Ils m'ont bien accueilli, et je me sens bien. Le coach m'a bien parlé, il me parle beaucoup et je suis à l'écoute. Il a regardé mes matchs pendant la préparation et je lui ai plus. C'est maintenant à moi d'être performant. Je reviens d'un mois de blessure, je suis en manque de rythme. Le coach m'a dit de ne pas forcer et de retrouver mon rythme. C'est un rêve et une satisfaction d'être dans ce groupe. Je me sens bien, j'espère continuer. Ça fait bizarre, il y a un an je fêtais les victoires chez, moi, d'être avec eux aujourd'hui c'est comme un rêve devenu réalité », Mehdi Zerkane.